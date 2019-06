La Liga Santafesina, cada vez más grande

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fundada el 24 de junio de 1931, la entidad que rige el fútbol de los barrios sigue creciendo. Hoy son 55 los clubes afiliados y van por más.

La Liga Santafesina cumple un nuevo año, y hacerlo significa un homenaje a aquellos fundadores que buscaron organizar el fútbol local en los inicios de los años ‘30. También a cada uno de los que dieron sus primeros pasos en las canchas santafesinas antes de convertirse en verdaderas glorias futbolísticas. Significa un reconocimiento a los que pasaron por el sillón presidencial y dejaron su impronta en la institución, en momentos de prosperidad y también de postergación y sacrificio.

La Liga cumple un aniversario más y con ella lo hacen cada una de las secretarías. Lo hacen los más de 14.500 chicos que la entidad nuclea y las tantas chicas que afianzan el fútbol femenino. Lo hacen los seleccionados y el futsal mayor y el infantil, que cada vez con mayor éxito la representan a nivel provincial y nacional. Lo hacen también el colegio de árbitros y cada uno de los empleados que trabajan en silencio para el crecimiento institucional. Lo hacen 55 clubes que, al fútbol, le siguen agregando disciplinas deportivas. Lo hace el Predio Fraternidad Deportiva, que sigue en pleno crecimiento, hoy con un ingreso asfaltado digno de destacar. Nuestra Liga cumple 88 años y con ella los clubes, principales hacedores de un nuevo aniversario.

En una fecha tan especial, el presidente Axel Menor no dejó pasar la oportunidad de homenajear a los que iniciaron este proyecto, a los que de alguna u otra manera le dieron continuidad y a los que hoy siguen proyectando el crecimiento de una de las grandes instituciones del interior del país que le dedica al fútbol regional un camino lleno de felicidad y esperanza.

Todo en orden

“Los 88 años nos encuentran bien, con muchas expectativas de seguir creciendo y que lo sigan haciendo los clubes, que es lo más importante”, afirmó Axel Menor, de visita en nuestra casa.

Superada la primera mitad del año, y con “todos los torneos ordenados”, el desafío es “encarar la segunda mitad de la mejor manera ya que el cambio climático, que viene con muchas lluvias, nos tiene preocupados”, sostuvo.

“Estamos organizando, junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, la quinta edición del torneo “Tercer Tiempo” donde participan jugadores carenciados y con distintas necesidades de 14 barrios de la ciudad y alrededores; también sumamos a los Búhos que son los chicos que tienen disminución visual para que formen parte del fútbol de nuestra Liga Santafesina y para el segundo semestre queremos crecer en las escuelitas de fútbol femenino y todo lo que sea el crecimiento de las bases para que lleguen a primera, y por último, empezamos con futsal senior, algo que estábamos esperando y que estamos en condiciones de poner en marcha”, analizó.

Hacia adelante

Todo aniversario, además de una especie de balance de lo que se lleva hecho, propone metas para cumplir en el futuro. En este sentido el presidente sostuvo que la Liga está al día con las cuotas que se deben pagar por la obtención del predio Fraternidad Deportiva.

En cuanto a las materias pendientes, el presidente consideró necesario profundizar “la ayuda hacia los clubes”, ya que a pesar de que “la Liga creció mucho y se ordenó, aún hay cuestiones para corregir al interior de los clubes. Ahora nos estaría faltando llegar más a ellos, los más necesitados, para tratar de ayudarlos a mejorar su infraestructura; no con apoyos económicos, sino enseñándoles a manejarse en situaciones que muchos no conocen”, agregó.

Un poco de historia

La Liga Santafesina de Fútbol nació el 24 de junio de 1931, en tiempos en que la antigua Confederación Nacional comenzaba a desmembrarse. Gimnasia y Esgrima, Colón y Unión comenzaron a darle forma al organismo al que luego se sumaron Ferrocarril Santa Fe y Almirante Brown. Las cinco instituciones hoy son reconocidas como “clubes fundadores”.

Luego de truncas intenciones de juntarse con los clubes de Rosario, el 19 de julio de ese año comenzó el primer campeonato, del que participaron los equipos mencionados más Atlético de Rafaela, en calidad de invitado. Ese día histórico se enfrentaron Colón-Almirante Brown, Gimnasia-Ferro y Unión-Atlético de Rafaela.

A lo largo de estos 88 años, vio nacer a un sinfín de futbolistas que luego serían grandes estrellas del deporte. En sus canchas dieron sus primeros pasos jugadores que supieron brillar en los más importantes clubes del país y del mundo.

A todo ritmo / Por Oscar Vicente Aguirre (*)

Mi comunicación con la Liga Santafesina comienza en el año 1956 cuando el Club Colón me inscribió como jugador de la 5ta División que ya intervenía en la Liga. Dicha inscripción me permitió jugar también en los siguientes equipos: 1959, Unión de Santa Fe; 1967 a 1974, como jugador de Sp. Guadalupe; desde 1975 hasta 1978, como jugador y Director Técnico en Sp Guadalupe; 1979 y 1980, como DT de Colón; 1981, 1982 y 1983, La Salle; 1984 y 1985, Colón; 1986, Sp. Guadalupe; 1987, 1988 y 1989. Colón; 1990 y 1991 Santa Paula de Gálvez; 1992, Sp. Guadalupe; 1993, Gimnasia y Esgrima; 1994 y 1995, Sp. Guadalupe; 1996, Argentino de San Carlos; 1997 y 1998, inactivo; 1999, Ateneo; 2000 y 2001, Sp. Guadalupe; 2002, inactivo; 2003, 2004 y 2005, Newell’s Old Boys; 2006, Sp. Guadalupe; 2007, inactivo; 2008, Ciclón Racing.

Cabe mencionar que el 12 de mayo del año 1992, por Resolución de la Liga Santafesina de Fútbol, fui designado Director Técnico de la Primera División para la inauguración de la cancha auxiliar Sergio Verdirame del Club Atlético Colón, enfrentando a un equipo de esa institución.

Podemos agregar también que fui designado Director Técnico del Sub-20 de la Liga Santafesina de Fútbol para intervenir en el Primer Torneo Sub-20 organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, consagrándonos campeones e invictos.

En este nuevo aniversario de la Liga Santafesinas de Fútbol tenemos que destacar el empuje y las ganas de un grupo de dirigentes allegados a la institución que la han hecho crecer permanentemente, manteniendo un ritmo que no tenemos que descuidar.

(*) Ex jugador, DT y dirigente en distintos clubes que forman parte de la Liga Santafesina de Fútbol.