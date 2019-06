https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h. Se recomienda asegurar los objetos para evitar daños materiales. Llega un frente frío, con lluvias aisladas.

Con marcado descenso de la temperatura Alerta por fuertes vientos desde la madrugada

Un alerta por vientos fuertes para el centro y oeste del país y otro para diferentes zonas cordilleranas, y un tercero por nevadas intensas para las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan fueron emitidos esta madrugada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El primero por vientos fuertes rige para el sur de Santa Fe, el oeste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, La Pampa, centro y este de La Rioja, centro y este de Mendoza y de Neuquén, este de San Juan y San Luis.

El organismo informó que “se espera que a partir de la tarde de hoy, con el pasaje de un frente frío sobre el área de cobertura, los vientos roten al sector sur y se intensifiquen alcanzando velocidades entre 45 y 70 kilómetro por hora con ráfagas”. Y detalló que “la intensidad de los mismos tenderá a disminuir en el transcurso del martes”.



Desde el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (SIM FICH UNL), el especialista Ignacio Cristina analizó la situación local, en base al alerta emitido por el SMN.

Del mismo se desprende que a partir de esta noche (últimas horas de hoy) “junto con el aumento de la inestabilidad producto del arribo a la región de un sistema frontal, se deberían intensificar los vientos hasta los 37/46 km/h de base (de acuerdo al modelo varía entre los 33 km/h a los 48 o 52 km/h)”, explicó.

“A partir de las 3 de la mañana se intensificarían las ráfagas de viento, y algunos modelos analizado pronostican que podría alcanzar entre 70/75 km/h, aunque a priori el frente no presenta tanta actividad convectiva. No obstante ello, no está de más tomar las medidas para evitar la voladura de objetos y daños materiales”, finalizó Cristina.

La llegada de los fuertes vientos será acompañada por un marcado descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias aisladas.

Otras zonas

Por otra parte, el SMN también alertó por vientos intensos en la zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 100 kilómetros por hora con ráfagas, pudiendo provocar viento blanco.

También se indicó que “no se descarta la ocurrencia de viento zonda durante la tarde del día de hoy”.

El tercer alerta rige para las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan, donde se espera que continúen generándose nevadas, algunas localmente intensas, con valores estimados de nieve acumulada entre 40 y 80 centímetros. Las condiciones tenderán a mejorar a partir de la madrugada del martes.