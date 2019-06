Discusiones de alianzas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La discusión por el armado de las listas de los frentes electorales no sólo tiene el componente de los lugares que ocupará cada uno sino, también, el reparto económico.

Las elecciones ya no son más competencias entre partidos sino entre frentes electorales que cambian de denominación comicio tras comicio y cuya conformación demanda un arduo trabajo legal de constitución de autoridades frentistas, apoderados, juntas electorales, responsables económicos, etc.

En el caso de Todos, el peso de la campaña y el armado electoral es del Partido Justicialista. No obstante, cuentan en calle Crespo que las mayores discusiones a la hora de firmar pasa por los porcentajes que recibirá cada adherente a la hora de repartir el dinero que paga el Estado por votos obtenidos e incluso por impresión de boletas, etc, etc.

Para muchas fuerzas políticas, el comicio es la salvación económica... hasta la próxima elección.