Un juego al estilo de Pokemón Go

Harry Potter Wizards Unite ya se puede descargar en celulares

Ya se encuentra disponible el juego oficial de Harry Potter con realidad aumentada, al estilo de Pokemón Go.

El Litoral / Télam El universo del mago Harry Potter desembarca a partir de hoy en los teléfonos celulares como un videojuego de realidad aumentada creado por los desarrolladores de "Pokémon GO" (Niantic), en el que los jugadores podrán capturar criaturas y objetos mágicos para crear historias. Titulado "Harry Potter Wizards Unite", el videojuego de realidad aumentada para móvil está disponible para dispositivos de Android e iOS, es gratuito y tiene opción multijugador, lo que permite jugar en grupo.

Más de dos décadas desde su nacimiento, el universo de Harry Potter sigue en plena expansión con la nueva versión del video juego "Pokemon Go" que revolucionó el planeta, y ahora se basa en la saga creada por J. K. Rowling.

A eso se suman las nuevas teorías que surgen constantemente entre sus fans y que estos lanzan a través de la red social Twitter con la esperanza de que la escritora británica los valide: el último rumor conocido sostiene que Harry Potter no estaba enamorado de Ginny Weasley (con la que contrae matrimonio), sino de Draco Malfoy, su gran enemigo en Hogwarts.

Pero la noticia que revolucionó a los fans de todo el mundo fue el lanzamiento de nuevos libros electrónicos desde el epicentro del universo: Pottermore.

La nueva serie se titula "Un viaje a través de" y ha sido precedida por una colección de publicaciones electrónicas breves, tituladas "Pottermore Presents" ("Regalos de Pottermore"), que recopilaba escritos de la autora que eran devorados por los miles de seguidores que han hecho de la serie Harry Potter una de las franquicias editoriales más lucrativas de la historia.

Esta nueva saga de relatos cortos consta de cuatro títulos, cada uno de los cuales se basa en una de las asignaturas impartidas en Hogwarts. Se trata de "Un viaje a través de los encantamientos y defensa contra las artes oscuras", "Un viaje a través de pociones y herbología", "Un viaje a través de la adivinación y la astronomía" y "Un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas".

"Un viaje a través de" se inspira al tiempo que adapta "Harry Potter, una historia mágica", el audiolibro que acompañaba a la gran exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Británica en 2017. Como en la mencionada publicación, los nuevos "ebooks" incorporarán manuscritos, notas y bocetos entre sus páginas. Los primeros títulos en publicarse este jueves 27 serán "Un viaje a través de los encantamientos y defensa contra las artes oscuras" y "Un viaje a través de pociones y herbología".

Un poco más tarde, el 25 de julio, lo hará "Un viaje a través de la adivinación y la astronomía" y, por último, "Un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas" estará disponible el próximo 22 de agosto.