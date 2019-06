Van Gaal: "Messi no es un jugador de equipo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una nota concedida al diario español El País, el técnico oriundo de Amsterdam, de 67 años, se refirió al estratega del conjunto catalán y del seleccionado argentino de fútbol.

El entrenador holandés Louis Van Gaal cuestionó a Lionel Messi remarcando que "no es jugador de equipo sino individual" y se preguntó porqué Barcelona, el club que él dirigió en dos ciclos, "no gana una Champions (League) hace cinco años", a pesar de contar en sus filas con el astro rosarino.



"Miren al Barcelona, ¿Cuántas Champions (League) han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo?", inquirió en forma irónica el DT Van Gaal.



El entrenador holandés dijo también: "Me gusta Messi como esos futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo".



Van Gaal se refirió también al gol perdido por el argentino en el partido del domingo pasado con Qatar (2-0), por Copa América, en donde falló desde una situación muy favorable para marcar. "Seguramente no fue su jornada. Es incomprensible el fallo de Messi a 7 metros del arco", sostuvo.



Por ultimo, el entrenador, que comandó al Barcelona en dos períodos (1997-2000 y 2002-2003; con cuatro títulos), manifestó que "Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions el Barcelona".



"¿Por qué hace cinco años que no la ganan? Como capitán debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa si el Barsa tiene una plantilla maravillosa", continuó.



Van Gaal resaltó que el hoy técnico del Manchester City, Pep Guardiola, mientras estuvo al frente del banco de la entidad catalana "hizo jugar a Messi para beneficio del equipo, pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado" al rosarino, en "lugar de proteger el espíritu de equipo"