Lunes 24.06.2019

14:00

El presidente inauguró un tramo de la autopista de la RN 7 Macri: "Ahora las obras cuestan un 40% menos que en el gobierno anterior

El Litoral | Télam

Mauricio Macri remarcó que su gestión entendió que "la política tiene que estar para cuidar a la gente", al inaugurar un tramo nuevo de la autopista de la ruta nacional 7, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles, en una zona llamada "el cruce de la muerte" por la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.

"Esta ruta es real, no es relato, no es sarasa, esto está hecho", dijo el el jefe del Estado, que agregó que su gobierno supo "escuchar la necesidad" de los pobladores y que la obra que se inaugura hoy "no es un hecho aislado", sino que "está pasando en todo el país, todos los días", en referencia a las obras finalizadas.

Agregó que al escuchar la necesidad de la gente, "se pone en valor otra vez la política, porque la política tiene que estar para cuidar a la gente" y al servicio de la sociedad.

Sostuvo además que en su gestión las obras cuestan un "40% menos de lo que costaban en el gobierno anterior" porque "se hacen con licitaciones transparentes".

El mandatario estuvo acompañado en el acto por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

En un breve discurso Macri resaltó la importancia que tiene la Ruta Nacional 7 para el turismo y para el comercio con Chile, y recordó "lo difícil que era circular por este tramo, llamado el cruce de la muerte", donde los vecinos "hacía décadas que reclamaban por esta obra".

"En lo vial, terminamos 7600 kilómetros entre autopistas y rutas, tenemos 13.480 km en construcción, es más que en los últimos 65 años", subrayó el Presidente.

Para el mandatario se trata de "creer" en uno mismo y cuidar la vida de todos, al tiempo que se permite el crecimiento del trabajo.

"Se trata de creer en nosotros y darnos las herramientas para poder crecer"., dijo el mandatario.

En ese sentido recordó que con una autopista segura "cuidamos la vida de todos", pero también "permitimos que crezca el trabajo", porque para aumentar la producción y el desarrollo se necesita "una conectividad buena", y aseguró que por eso se priorizó la inversión "en trenes, puertos y aeropuertos", además de rutas.

En este punto, el mandatario pidió que "los que trabajan en la cadena logística lo hagan respetando a los demás, no queriendo abusar" ni sacando ventaja "a partir de que los demás se queden sin trabajo".

"Cada obra que terminamos nos reafirma que el camino que hemos tomado es el camino correcto", concluyó el Presidente.

Antes del mandatario, la gobernadora Vidal había destacado que en el cruce vial "donde antes había un cartel que contaba los muertos, hoy hay una ruta de verdad, bien hecha y con seguridad para todos los vecinos".

Además había remarcado que los vecinos ahora pueden ver "a dónde van sus impuestos", porque se traducen en "obras transparentes".