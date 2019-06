Una app santafesina hace que ir al gym sea más fácil y económico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los usuarios pagan únicamente el entrenamiento al que quieren ir. Un sistema de GPS les permite elegir entre los gimnasios más cercanos a su ubicación.

La aplicación está disponible en Android y iOS. No tiene costo y ocupa poco espacio de almacenamiento. Foto: Manuel Fabatía

Comenzar a entrenar, para ciertas personas, es todo un desafío. Ya sea desde lo económico, la falta de tiempo, las distancias o la ausencia de actividades en un mismo gimnasio. Ante esta situación, una app desarrollada por emprendedores santafesinos busca que ese paso sea más fácil y económico.

Se trata de Globalgym, una plataforma mobile (disponible en Android y iOS) en la que los usuarios pagan únicamente el entrenamiento al que quieren ir. “Lo que buscamos es conectar a la gente que quiere hacer actividad física con los distintos centros de entrenamientos que estén adheridos y asociados”, comenta en diálogo con El Litoral Daniel Colussi (30), uno de los impulsores junto con José López Candioti (36) y Esteban Lazzaroni (28).

¿De qué manera lo hace? A través de créditos llamados Gymcoins, que tienen un valor de $ 1 y se adquieren en la aplicación por el servicio de Mercado Pago. Estas “monedas” a los usuarios le duran 90 días en su cuenta. “Con esto estamos rompiendo un poco con el esquema del pago mensual por el gimnasio, porque a lo que apuntamos es que las personas puedan usar el dinero que destinan para la actividad física”, destaca.

Los usuarios pueden elegir la actividad que desean y la app muestra los centros y horarios disponibles.

Otra de las ventajas es que Globalgym incluye un sistema de GPS que le permite a los consumidores saber cuales son los gimnasios adheridos que están más cerca de su ubicación.

“Por ejemplo, si vas a un centro a hacer funcional y sólo te ofrece esa actividad, y vas lunes, miércoles y viernes pero martes y jueves te gustaría mechar con musculación, no tenes que pagar otra cuota sino que vas a acceder a través de los Gymcoins a los centros asociados”, explica Colussi.

Esteban Lazzaroni, Daniel Colussi y José López Candioti son los tres emprendedores santafesinos que desarrollaron la aplicación.Foto: Luis Cetraro

Uno de los desafíos que afronta el proyecto es romper el esquema de consumo de servicios de entrenamiento tradicional, ya que implica reeducar al consumidor e implementarlo dentro de las empresas. “Entre los objetivos que buscamos es satisfacer la necesidad de quienes entienden que entrenar es una cuestión importante pero que no es la principal. Nuestro mercado al que apuntamos es uno que suele interrumpir el consumo de estos servicios. Al empresario eso mucho no le interesa porque tiene cierta clientela que es estable y con eso le cierra su parte financiera. Sin embargo, hay un público que no es atendido por la empresa. Queremos replantear el verdadero costo del pase diario porque el gimnasio tiene una actitud comercial disuasiva: o pagás la cuota mensual o el pase diario es carísimo”, apunta José López Candioti.

Para que la iniciativa prospere era clave la respuesta de los distintos centros de entrenamiento de la ciudad porque, tal como sostiene López Candioti, “nosotros de alguna manera le tuvimos que decir que lo que venían haciendo estaba mal, eso es fuerte”. No obstante, la propuesta fue recibida de forma positiva. De hecho, ya son más de 25 los gimnasios asociados. “Cuando empezamos a recorrer los centros y a hablar con los dueños nos encontramos con una adhesión que, sinceramente, nos sorprendimos”, recuerda Colussi.

También se puede acceder a los centros de entrenamiento y sus clases a través del mapa.

Además de apuntar a que iniciar en el entrenamiento sea más sencillo, con Globalgym aseguran que el beneficio también es económico. “Esta aplicación le permite a cada usuario poder fraccionar y racionalizar sus finanzas como quiera: acá pagas por lo que consumís”, aclara. “No tiene costo tener la aplicación para el usuario e inclusive las clases que comercializamos dentro de la aplicación tienen un valor mucho más bajo que lo que se cobran en los mostradores de los gimnasios”, agrega Colussi.

Si bien pasó poco tiempo desde el lanzamiento de la plataforma, los emprendedores santafesinos son optimistas y apuntan a seguir creciendo. “Cuando tengamos tracción acá, la idea es expandirnos a otros mercados. Rosario, Buenos Aires y Córdoba en primera instancia y ver si podemos seguir creciendo, porque la gente que viaja por trabajo con sus Gymcoins en la cuenta va a poder entrenar en cualquier lugar sin tener que pagar una cuota mensual”, expresa.