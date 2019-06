https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se espera que durante la madrugada y la mañana del martes las ráfagas se intensifiquen, alcanzando velocidades entre 45 y 70 km/h.

Para toda la provincia Renovaron el alerta por vientos fuertes para Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional renovó en la tarde de este lunes el alerta por vientos fuertes que abarca desde la madrugada a toda la provincia de Santa Fe.

Debido al pasaje de un frente frío, se espera que durante la madrugada y la mañana del martes los vientos roten al sector sur y se intensifiquen, alcanzando velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas.

La advertencia también alcanza a la provincia de Buenos Aires, centro y este de Catamarca, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, centro y este de La Rioja, centro y este de Mendoza, centro y este de Neuquén, norte de Río Negro, este de San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata.

El aviso fue renovado a las 18.30 de este lunes y se actualizará a las 0.30 del martes.

Más temprano, desde el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (SIM FICH UNL), el especialista Ignacio Cristina analizó la situación local, en base al alerta emitido por el SMN.

“A partir de las 3 de la mañana se intensificarían las ráfagas de viento, y algunos modelos analizado pronostican que podría alcanzar entre 70/75 km/h, aunque a priori el frente no presenta tanta actividad convectiva. No obstante ello, no está de más tomar las medidas para evitar la voladura de objetos y daños materiales”, explicó.

La llegada de los fuertes vientos será acompañada por un marcado descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias aisladas.