Volverán a pedir justicia por Gonzalo Fernández

Será este miércoles 26 de junio, a las 17.30, en la zona de las Cinco Esquinas de la vecina ciudad. El hombre de 36 años había sido ultimado de 3 balazos en la puerta de su propia casa, hace unos 3 meses. Aún no hay detenidos por el episodio.

A casi tres meses del sorpresivo asesinato de Gonzalo Fernández en Santo Tomé, el próximo miércoles 26 de junio familiares, amigos y allegados al joven volverán a marchar para pedir justicia. La concentración será desde las 17.30, en la zona conocida como las Cinco Esquinas de la vecina ciudad. El lugar es el mismo que en abril había sido elegido para concretar el primero de estos reclamos, cuando se había cumplido un mes de su trágico deceso. En aquella ocasión, un importante número de vecinos recorrió buena parte de avenida 7 de Marzo con carteles, pancartas y al grito de “Justicia por Gonza”, a modo de hacer escuchar su pedido para que la causa avance con mayor celeridad y se detenga a los autores del fatídico episodio.

“Una vez más marchamos por vos y por todos los que fueron arrebatados de sus familias. Justicia por vos, Gonza”, señala la invitación impulsada por su familia y que circula por redes sociales, la que rápidamente fue compartida por decenas de personas. “Para los que alguna vez lo conocieron; para quienes él les regaló una sonrisa o un buen momento, ésta es nuestra oportunidad de no callar. Por Gonza y por todos, para que paguen y para que podamos estar tranquilos”, se expresa en los mensajes difundidos.

Por sorpresa

La muerte de Gonzalo Fernández ocurrió el martes 26 de marzo del corriente año, en horas de la noche. El hombre de 36 años estaba en su casa de Maciá al 2600 de Santo Tomé, donde vivía junto a su familia. De repente, alguien llamó a la puerta y “Gonza” fue a atender. Cuando abrió se encontró con dos personas, una de ellas armada. Instintivamente el joven giró e intentó refugiarse en algún rincón de su hogar, como si supiera el final que se avecinaba. El malhechor disparó en tres oportunidades, dos balas impactaron en la zona de la espalda y la restante a la altura de la rodilla, dejándolo malherido. Al cabo de unos segundos, Fernández perdió la vida en los brazos de su padre Roberto, mientras que sus atacantes se dieron a la fuga.

De esa manera terminó la vida de un reconocido vecino de la localidad, que desde hacía años libraba una batalla sin cuartel contra las adicciones. Durante la marcha del mes de abril, su papá había hablado con El Litoral y expresó: “Pedimos justicia para que esto no quede impune, por eso nos manifestamos así, pacíficamente pero con dolor porque aún no tenemos novedades sobre el caso”. También recordó que “trabajábamos juntos, vivía con nosotros y desde hace muchos años venía con problemas de adicciones que tratábamos entre todos, pero esa situación problemática no justifica que vengan estos asesinos y le quiten la vida de esta manera”.