https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.06.2019 - Última actualización - 26.06.2019 - 7:19

7:50

Será el 28 de junio en el multiespacio La Mirage de la ciudad de Santa Fe con entrada gratuita con retiro anticipado desde las 20.

Este Viernes en La Mirage Función de la puesta teatral "Los lugares comunes" Será el 28 de junio en el multiespacio La Mirage de la ciudad de Santa Fe con entrada gratuita con retiro anticipado desde las 20. Será el 28 de junio en el multiespacio La Mirage de la ciudad de Santa Fe con entrada gratuita con retiro anticipado desde las 20.

El próximo 28 de junio continuará la temporada 2019 del ciclo Viernes en La Mirage con la puesta en escena de “Los lugares comunes (un archivo de ficciones)”, con dramaturgia, interpretación y dirección general de Felipe Haidar.

Será en La Mirage (1º Junta 2518, Santa Fe), a las 21, con entrada gratuita con retiro anticipado desde las 20.

El ciclo Viernes en La Mirage es una iniciativa del ministerio de Innovación y Cultura, por donde desfilan diferentes expresiones culturales, artísticas, teatrales, musicales y de danzas, movimientos experimentales y artistas de la provincia y del país.

La puesta

Los lugares comunes es un archivo de ficciones. La historia central nos describe el encuentro entre dos hombres que se aman pero que jamás estarán juntos.

Personajes exóticos aparecen para relatar otras historias que podrían ser la misma: un hombre que conoce a otro hombre cocainómano en una plaza, una mujer en el infierno del amor, un joven insomne que está enamorado de su madre y de su gato y un muchacho problemático que cruza los cánones de la moralidad que impone la sociedad.

Ahora es así. Me levanto de la cama, sacudo las manos y dejo caer las historias de amores que no fueron, las ficciones que archivé hace mucho tiempo, los personajes que alguna vez fuí, las experiencias adquiridas. Junto todo y lo guardo en una caja de madera. Me acuesto rápido, cierro los ojos, me sonrío y pienso: por más que lo intentamos no podemos escapar de los vicios del lenguaje, de nosotros mismos, de los lugares comunes.

Ficha técnica

Dramaturgia y dirección general: Felipe Haidar.

Dirección de actor: Celeste Bardach.

Actuación: Felipe Haidar.

Arte y objetos escénicos: Pali Díaz y Julio Gandini.

Colaboración musical: Simonel Piancatelli e Irene Moreno.

Fotografía: Alejandra Segovia.

Diseño gráfico e ilustración: Hilen Godoy.