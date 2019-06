https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Puerto Vilelas, Chaco

Un hombre hirió a su ex pareja y mató a la abuela

Un hombre de 39 años hirió a su ex novia y mató a la abuela de ella a puñaladas, cuando intervino en la pelea. El ataque se produjo el domingo y el homicida fue detenido este lunes.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo El Litoral



