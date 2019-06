https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La velocidad máxima de viento se registró a las 5.30 de la madrugada. Pronostican frío y buen tiempo para el resto de la semana. La EPE reparaba los daños en el tendido eléctrico.

Volvió el frío a Santa Fe Ráfagas de viento de 79 km/h tumbaron árboles y dejaron varios barrios sin luz

Los fuertes vientos del sur que alcanzaron ráfagas de hasta 79,5 km/h a las 5.30 de la madrugada provocaron la caída de árboles, cortes de cables y voladura de chapas, en distintas zonas de la ciudad. El alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes para la zona se mantuvo durante la mañana, mientras que el organismo pronosticó mejoras —con frío— hacia la tarde-noche, y para el resto de la semana.



La Municipalidad de Santa Fe recibió cuatro avisos en el Sistema de Atención Ciudadana: 2 por árboles caídos, 1 por cable cortado y 1 por voladura de chapas. Personal municipal trabajó en las distintas situaciones, y en la atención de los avisos.



Además, ante la vigencia del alerta del SMN, el municipio solicitó a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, de hacerlo, transitar con precaución. Además, se aconseja que de registrarse fuertes vientos, los vecinos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. En obras en construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

Barrios sin luz



Por su parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que como consecuencia de los fuertes vientos quedaron fuera de servicio 10 distribuidores de energía de media tensión, algunos en forma parcial (todas líneas aéreas). Los motivos son cables cortados o ramas caídas sobre la red. “Estamos verificando cada situación en particular”, dijo el vocero de la empresa, Hugo Ceré.



A media mañana, ya se había solucionado el corte de energía ocasionado en gran parte del corredor de la Costa, a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Provincial N° 1. Mientras que persistía un corte parcial del servicio en Alto Verde.



En el casco urbano, el fuerte viento sur provocó daños en líneas eléctricas en el norte de la ciudad, Fomento 9 de Julio (en líneas de baja tensión), un sector de Santa Rosa de Lima, Varadero Sarsotti y parte de barrio Centenario. También quedaron sin servicio los barrios privados ubicados a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, en la zona de Santo Tomé.



“Entendemos que la mayoría de los distribuidores que afectaron a esos barrios comenzará a ponerse en funcionamiento en forma progresiva durante las próximas horas, por lo que estimamos que al mediodía gran parte de ellos deberían estar normalizados”, dijo por la mañana Ceré.

Reclamos



Comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana 0800-777-5000. También reciben reclamos a través de las redes sociales: http: www.facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.