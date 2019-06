Cuenca cañera: diferencias ante la posibilidad de nuevos créditos para la siembra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El municipio y el ingenio de Las Toscas presentaron un proyecto a la ministra Alicia Ciciliani para montar una planta de balanceado a base de melaza. El gobierno analiza reutilizar un fondo rotatorio que entregó a la Mesa Azucarera en 2016, pero desde la entidad no lo ven viable.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

El gobierno santafesino recibió una propuesta de varios actores de la cuenca cañera para volver a prestar dinero a productores de la zona y así incentivar la siembra del cultivo, que hoy apenas cubre unas 1000 hectáreas. El eje del planteo, que hicieron el gobierno de Las Toscas, el ingenio y algunos productores y comerciantes directamente a la Ministra de la Producción Alicia Ciciliani, es que la fábrica garantizaría la demanda para destinar esa materia prima a elaborar alimento balanceado para bovinos a base de melaza en lugar de transformarla en azúcar.

Del encuentro con la funcionaria, hace una semana, participaron el intendente de Las Toscas Leandro Chamorro y el presidente del Consejo Deliberante Miguel Massaro (ambos del FPCyS), Del Fabro Hijo por el ingenio y Ernesto Snaider en representación de los productores, entre otros. Por el gobierno también participaron el Secretario de Agricultura, Juan Manuel Medina, y los subsecretarios de Cultivos Industriales, José Luis Braidot, y de Agricultura Lorena Fortonani.

Según el parte de la cartera productiva, se trató de “avanzar en la reconversión de la cuenca cañera santafesina”. Para ello, Medina explicó a Campolitoral que desde el gobierno utilizaría fondos que se destinaron a créditos rotatorios en 2016 para otorgar nuevos préstamos para siembra de caña nueva a productores de 5 a 50 hectáreas (serían unos 50 los inscriptos en el RUPP). El funcionario indicó que se habló de otorgar $ 15.000 por hectárea para costo de siembra (que ascienden a $ 25.000 de costo total, sumando cosecha y flete) y que se afectarían alrededor de $ 12,5 millones. “El objetivo es que se sostengan las 1.000 hectáreas existentes”, dijo.

Al respecto, Claudio Cremona, presidente de la Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesina (ACMAS), entidad depositaria de los fondos girados hace 3 años, hizo algunas aclaraciones. En primer lugar que no fueron informados de la iniciativa industrial ni consultados por el gobierno sobre el uso de esos recursos. Luego, que de aquel dinero sólo recuperó una parte que se redireccionó con aval oficial a ganadería, mientras unos 6 millones aún no fueron devueltos por un grupo de productores. En consecuencia, hoy habría disponibilidad de $ 5 millones pero son propiedad de la institución, ya que así quedó establecido oportunamente que ocurriría con los fondos que fueran devolviendo los beneficiarios de los créditos rotatorios. Y si bien la finalidad de apoyar el cultivo de caña se mantiene -además de fondos la entidad cuenta con fertilizante para los productores- Cremona sostiene que la actividad no es rentable como para tomar deuda, pero sí lo es la ganadería. Por este motivo en su momento logró la firma del entonces ministro Luis Contigiani en un expediente habilitando el cambio de destino, situación que “de palabra” -dijo el titular de ACMAS- también aprobó Ciciliani.

Encuentro. La ministra Ciciliani recibió el martes 18 de junio a la delegación de Las Toscas encabezada por el intendente Leandro Chamorro. Foto: Gentileza

Sobre la situación de los morosos, Medina comentó: “vamos a permitir refinanciaciones”. Pero, a diferencia del cálculo de Cremona, estimó en $ 4 millones el monto adeudado. También relató que desde el ingenio plantearon que la fábrica de balanceado demandaría el 70% de la caña de la cuenca y que el 30 restante sería procesado en la alcoholera de Villa Ocampo. Esa planta, que fuera del ingenio de esa localidad, está a punto a comenzar a procesar etanol a base de granos (maíz) y melaza de caña, que ante la caída de la industria local planeaban adquirir en Tucumán.

“Queremos garantizar la demanda” para el cultivo, explicó el funcionario, y sostuvo que la planta de balanceados podría estar operativa entre septiembre y octubre próximos. Los inversores no informaron sobre la capacidad instalada que tendría y “no se habló cómo pagarían la caña” a los productores. Se trata de un punto sensible, puesto que por el régimen de maquila el cañero entrega su cosecha a la industria y cobra su parte en azúcar. Pero al cambiar el producto a elaborar la situación es totalmente distinta.

Crítico. El titular de ACMAS, Claudio Cremona, pidió: “no sigamos poniendo plata (en caña) porque no sirve. Acá el que se beneficia es la industria y el frente de cosecha; hoy el que menos recibe es el productor”. Foto: Mauricio Garín

Claudio Cremona hizo hincapié en la cuestión comercial como un factor determinante del ocaso de la cuenca, así como de la posibilidad de reactivarla. Tras afirmar que la cantidad de cañeros cayó de 900 a 16 en la actualidad, sostuvo que -al margen del clima y del precio del azúcar-últimamente ocurrió que “la variable de ajuste fue el productor, que fue dejando de sembrar”. En tal sentido mencionó que en las últimas zafras el costo de cosecha y flete alcanzaba al 85% del ingreso del cañero y “todos ajustaban al productor, que quedaba sin azúcar para pagar los costos”. Por eso se planteó la necesidad de que la industria sea clara en los descuentos por basura (trash), ya que el trash promedio normal en cosecha mecanizada es de 8/12% y el último año fue del 35%. Así, mientras en 2010 la industria pagó 58/62 kilos de azúcar por hectárea en la última fue de 35/40 kilos. “Esto hizo que el productor dejó de apostar a la caña; algunos quieren sembrar, pero no quieren tomar crédito”.

En función de esto, el dirigente consideró: “si se respetaran los porcentajes del maquila al productor la cuenca se reactivaría sin necesidad de plata”. Además, remarcó que en caso de girar fondos se deberían orientar a actividades rentables, como la ganadería que muestra una tasa de devolución de los créditos otorgados por ACMAS del 95%. “No sigamos poniendo plata (en caña) porque no sirve. Acá el que se beneficia es la industria y el frente de cosecha; hoy el que menos recibe es el productor”, advirtió. Y consideró que “hay que seguir apostando a la caña” pero “cuando se normalice la situación”. Mientras tanto, pidió: “no sigamos engañando al gobierno, los productores y las instituciones”.

En las últimas horas Cremona recibió una convocatoria del Ministerio de la Producción para tener una reunión con las autoridades, que podría ser -según comentó a Campolitoral- el próximo lunes 1 de julio o el martes siguiente. Allí se hablaría sobre la posibilidad de utilizar los fondos que la cartera entregó en 2016 para la siembra de este año.

Por otra parte, el intendente de Las Toscas Leandro Chamorro convocó por redes sociales a una reunión informativa y de relevamiento a todos los productores interesados en sembrar caña para mañana, miércoles 26 de junio, a las 11 horas en la sala de conferencias del municipio. “Estarán presentes técnicos del Ministerio de la Producción de Santa Fe, quienes brindarán las informaciones necesarias, efectuarán un relevamiento de los productores y realizarán las inscripciones en el RUPP”.