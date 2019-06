El restaurante del chef argentino Mauro Colagreco fue elegido como el mejor del mundo

El restaurante Mirazur, del argentino Mauro Colagreco y situado en Menton, en el sureste de Francia, fue coronado este martes como mejor del mundo, según la influyente lista 50 Best, en una ceremonia celebrada en Singapur.

Mirazur, tercero en la pasada edición, superó a la nueva versión del restaurante danés Noma y al español Asador Etxebarri.

Central, del chef peruano Virgilio Martínez, mantuvo la sexta posición y se coronó mejor restaurante de Latinoamérica.

Colagreco ya se había convertido este año en el único chef extranjero con tres estrellas Michelin en Francia.

Mirazur in Menton, #France is No.1 in The World’s 50 Best Restaurants 2019, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna! #No1 #Worlds50Best @maurocolagreco #Mirazur @SanPellegrino pic.twitter.com/UBWSZnmcjm