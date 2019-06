https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres parejas inauguraron el nuevo ritmo del Súper Bailando 2019: la cumbia. Hubo puntajes dispares y la ex campeona, Flor Vigna, se llevó todos los elogios.

Flores para Vigna



Los elegidos para romper el hielo fueron Flor Vigna y Facu Mazzei, listos para bailar “Nunca me faltes”, de Antonio Ríos.

“Me gustó la coreo, hubo de todo y ustedes tienen química”, dijo Angel de Brito y colocó un 7. “Es un placer verlos; lo que más me gustó fue que disfrutaron mucho; ¡estás hecha un fuego, Flor!”, la elogió Pampita, y puntuó con un 10. “Siempre se superan; Flor, estás increíble, no podía dejar de mirarte”, agregó Flor Peña, quien tuvo el voto secreto. “Se te nota encendida”, añadió Marcelo Polino (5), quien además pidió la intervención del BAR. “Estuvieron muy bien, mantengo la nota”, dijo Flavio Mendoza. “Técnicamente estuvo todo muy bien, salvo el final”, opinó Laura Fidalgo, quien también mantuvo el puntaje. “Flor: estás hermosa, súper plantada en la pista”, subió un punto Aníbal Pachano. Total: 23 puntos.

Toda una revelación



La segunda pareja de la noche fue la que forman Lola Latorre y Facundo Insúa, bailaron “22”, de Tini y Greeicy. Sin demasiado análisis (y tras un ida y vuelta picante con Facundo, que había criticado en Twitter la decisión del jurado de mandar al teléfono a Charlotte Caniggia), Angel les puso un 4. “Lola está muy segura y sexy; me gustó la pareja, tienen química”, opinó Pampita (8). “Son tan lindos e inteligentes... con ustedes, todo fluye; siguen creciendo”, comentó Flor Peña (voto secreto). “Me gustó el planteo de la coreo... faltaron algunos pasos de cumbia; Lola, tenés una gran simpatía”, añadió Polino (5), y nuevamente solicitó la ayuda del BAR. “Vi una coreo hermosa, pero... no hubo cumbia”, opinó Flavio, y bajó un punto. “Están muy conectados, ojo algunas cuestiones técnicas”, advirtió Fidalgo, y mantuvo la nota. “Me gustó, pero hubo fallas en los enlaces y el truco”, señaló Pachano, y subió un punto. Total: 17.

Una propuesta distinta



La tercera y última pareja en salir a la pista fue la que conforman Mora Godoy y Cristian Ponce (ambos, lookeados como miembros de una tripulación aérea).

Después de interpretar “No te creas tan importante”, de Damas Gratis, escucharon la opinión del jurado. “Me gustó la propuesta, pero no los trucos; los del BAR se reían durante la actuación”, acusó De Brito, pero Flavio y Laura lo negaron. Angel puso un 6. “No me convenció la idea; los pasos estuvieron bien, pero esperaba algo más”, admitió Pampita (7). “Me pasó lo mismo que a Caro, no entendí del todo la historia”, analizó Flor Peña, dueña del voto secreto. “No me sorprendió ni me gustó”, fue tajante Polino (4). En tanto, el BAR dio su veredicto: “Mora estaba incómoda con la ropa; y faltaron más pasos de cumbia”, dijo Pachano, y bajó un punto. “Me gusta que hayan arriesgado; los dos son Fórmula Uno, apuesto a esta pareja”, afirmó Flavio, y subió un punto. “Lo positivo es que veo a Mora más suelta; apoyo la idea de la coreo”, finalizó Laura y mantuvo la nota. Total: 17.