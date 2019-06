https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.06.2019 - Última actualización - 7:44

7:42

Desde su inicio en 1963, la D-Max representa la 11ra generación de pick ups de la marca Isuzu, recabando experiencias que permiten mejorar en forma continua los productos con cada versión.

La pick up de la marca japonesa Nueva Isuzu D-Max Kenzu Desde su inicio en 1963, la D-Max representa la 11ra generación de pick ups de la marca Isuzu, recabando experiencias que permiten mejorar en forma continua los productos con cada versión. Desde su inicio en 1963, la D-Max representa la 11ra generación de pick ups de la marca Isuzu, recabando experiencias que permiten mejorar en forma continua los productos con cada versión.

M&T | motores@ellitoral.com

La D-Max de última generación será lanzada en Argentina con características diferenciales para nuestro mercado en su versión tope de gama Kenzu, que la definen como la pick up con confiabilidad y confort Premium.



La D-Max Kenzu cuenta con un nuevo y eficiente motor diésel 3.0 TD Hi-Power con inyección common rail y turbo de geometría variable. Desarrolla una potencia de 177 CV con 430 Nm de torque.



El liderazgo mundial de Isuzu en la fabricación de motores diésel avala la robustez, confiabilidad y durabilidad de este motor, concebido bajo exigentes normas de rendimiento de combustible y reducción de emisiones.



Además, D-Max es la primera pick up mediana que ha logrado una capacidad de tracción de 3,5 toneladas. Con su apariencia robusta pero refinada y características diferenciales, la D-Max ha sido diseñada para ser lo suficientemente resistente en condiciones desafiantes.

Estética



El diseño, con refinamientos efectuados por el renombrado Pininfarina, fue concebido para obtener la máxima eficiencia. Al testearlo en el túnel de viento del Japan Railway Technical Research Institute, que se utiliza para probar los trenes japoneses de alta velocidad, logró alcanzar el mejor coeficiente aerodinámico, minimizar el consumo de combustible y reducir al máximo el nivel de ruidos en el interior del habitáculo.



El exterior se distingue por los faros delanteros de tecnología LED con DRL (Day Running Light), faros auxiliares delanteros antiniebla, llantas de aleación de 18”, luces traseras con LED, barras de techo que se adaptan a variadas cargas, estribos laterales, y cromados en espejos laterales, manijas de puertas, parrilla frontal y paragolpes trasero. Se ha logrado un diseño atractivo con el mayor despeje del suelo en la categoría, alcanzando los 235 mm.



Seguridad



La D-Max Kenzu posee los más altos niveles de equipamiento para brindar al usuario el máximo confort combinado con la confiabilidad y la seguridad que solicitan los clientes de una marca como Isuzu.



Cuenta con los equipamientos electrónicos de seguridad activa más los elementos fundamentales de seguridad pasiva que ofrecen máxima protección a los pasajeros. Son de destacar el ESC (sistema de control electrónico de estabilidad), TCS (sistema de control de tracción), HSA (asistencia de arranque en pendientes), HDC (asistencia de control de descenso), ABS (sistema antibloqueo de frenado), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado) y EBA (sistema de asistencia de frenado de emergencia) como elementos de seguridad activa.



El chasis está conformado con aceros de alta tensión con deformación programada en caso de impacto, barras laterales de protección, cinturones con pretensores y 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), ISOFIX (fijaciones para asientos infantiles), inmovilizador de motor y sistema anti-robo.



Equipamiento



El confort fue crucial en el desarrollo de la pick up D-Max para Argentina. Con el sistema “shift on the fly”, el paso de dos a cuatro ruedas motrices se consigue con un simple movimiento del selector de tracción.



Una llave inteligente ofrece una forma innovadora y simple de bloquear y desbloquear el vehículo - PESS (sistema de acceso con llave por proximidad y encendido mediante botón electrónico), además del equipo de audio touchscreen con Bluetooth, caja automática o manual de 6 marchas, tapizados de cuero, butacas calefaccionadas, ajuste eléctrico de butaca de conductor, excelente espacio tanto en las plazas delanteras como en las traseras, con asientos con ángulo de inclinación del respaldo de 24°, climatizador automático, control crucero, 6 parlantes, conexiones USB delanteras y traseras, y cámara de retroceso, entre otros equipamientos.



Destacada



Isuzu D-Max es una de las pick ups más distinguidas del mundo, triunfando en las categorías “Mejor Pick Up”, “Mejor Rendimiento de Motor” y “Pick Up más cuidadosa con el Medio Ambiente” en varios países de distintos continentes.



Más de 7,5 millones de usuarios en el mundo experimentan la confiabilidad y eficiencia de las pick ups Isuzu.

La D-Max Kenzu se comercializa en Argentina a través del sitio web www.dmax.com.ar, donde se puede elegir la opción de transmisión y el color para formalizar la reserva de la versión deseada.