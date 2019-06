https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.06.2019 - Última actualización - 10:21

10:00

Entretelones de la política provincial

50 mujeres peronistas no representadas

Filtrado. El cierre de listas para candidatos a diputados nacionales hizo ruido en el PJ: las mujeres peronistas feministas no se sienten representadas.

El grupo de mujeres se reunió en la sede del Partido Justicialista. Foto: Captura de Internet



El Litoral | política@ellitoral.com A horas del cierre de listas, en medio de las tensiones políticas propias del sábado en que se inscribieron las listas de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe -justo para cuando ya se sabía que no tendría un lugar en esa lista María Eugenia Bielsa- un grupo de mujeres peronistas cuestionaron muy duramente al candidato que encabeza la nómina en el PJ: Marcos Cleri. “Estamos reunidas 50 mujeres en nuestro partido y queremos expresar que la lista de diputados nacionales que circula no nos representa como mujeres peronistas feministas y sentimos que no representa el espíritu de síntesis que nos llevó al triunfo provincial luego de 12 años”, sostuvieron las militantes que se identificaron como “Peronistas Feministas”, alarmadas por la presencia de varios candidatos identificados con las movilizaciones contra el aborto.