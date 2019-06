https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.06.2019 - Última actualización - 10:35

10:34

El lunes apareció un Renault Sandero sin sus dos neumáticos traseros. En la madrugada de este miércoles otros dos vehículos fueron atacados.

Inseguridad en Santa Fe Preocupa el robo de ruedas a autos en la ciudad: tres casos en dos días El lunes apareció un Renault Sandero sin sus dos neumáticos traseros. En la madrugada de este miércoles otros dos vehículos fueron atacados. El lunes apareció un Renault Sandero sin sus dos neumáticos traseros. En la madrugada de este miércoles otros dos vehículos fueron atacados.

El Litoral

En los últimos dos días, tres vehículos de la ciudad de Santa Fe fueron atacados por “roba ruedas”. El primero de los casos ocurrió en la madrugada del lunes en barrio Roma, se trataba de un Renault Sandero.

Mientras que en la madrugada de este miércoles se produjeron otros dos hechos. Uno en la zona de calle San Lorenzo al 2000, a pocos metros del hospital José María Cullen. En tanto que el otro en la zona de Luciano Molinas, entre Las Heras y Belgrano, esto es en barrio Candioti.

En contacto con El Litoral, la vecina de barrio Candioti propietaria del VW Gol que ilustra la nota contó: “Nunca dejamos el auto afuera. Pero anoche coincidió que mi hijo volvía más tarde de su práctica y lo tenía que salir a buscar. Sino, generalmente tipo ocho de la noche ya lo metemos en la cochera”.

“Esta mañana cuando abrí la puerta, me di cuenta lo que había pasado. Le faltaban las dos ruedas, con llantas incluidas. Se nota que es gente que sabe, porque no sonó la alarma del auto. Mi hija se quedó estudiando hasta tarde y no escuchó ningún ruido ni movimiento extraño”, relató la damnificada.

Situaciones similares

Al mismo tiempo, la vecina mencionó que cerca de su casa ocurrieron hechos similares pero no sustrajeron ruedas sino baterias de autos.