https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.06.2019 - Última actualización - 11:19

11:17

Desde UDA manifiestan "lo habíamos advertido" ante el desalojo por emanaciones de monóxido de carbono en el Instituto de Lenguas Vivas "J. R. Fernández"

Ante el desalojo por emanaciones de monóxido de carbono que vivió el día lunes 24 de junio el Instituto de Lenguas Vivas “J. R. Fernández” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz del cual varios alumnos debieron ser asistidos por el SAME, la UDA manifestó que ya durante el año pasado en un estudio sobre infraestructura escolar de todo el país realizado por los equipos técnicos de la entidad se había advertido que este tipo de riesgos afectan la integridad física tanto de docentes como alumnos.

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero expresó que “a este tipo de riesgos nos referimos en los estudios realizados. La falta de inversión en infraestructura escolar y la baja de fondos en el presupuesto nacional que se dedica a este ítem incrementan cada vez más las situaciones de riesgo, particularmente en lo que tiene que ver con las instalaciones de gas y electricidad que no cuentan con el mantenimiento indispensable”. El dirigente continúo diciendo “este hecho ocurrió en una de las jurisdicciones que cuenta con mayores recursos, no es difícil de imaginar lo que ocurre en otras comunidades del país con menor capacidad de inversión. Ya hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas por no contar con infraestructura escolar adecuada y su mantenimiento necesario. Volvemos a advertir y llamamos a la reflexión a las autoridades sobre esta preocupante situación que no solo impide el desarrollo normal del proceso educativo sino que además genera riesgos irreparables a toda la comunidad educativa”.