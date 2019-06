https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.06.2019

17:18

Mediciones del Indec

En un año la deuda externa se incrementó un 9,1%

Ese porcentaje equivale a U$S 23.000 millones, que elevan el total de la deuda U$S 275.828 millones.

Foto: Archivo El Litoral



