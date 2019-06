https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.06.2019 - Última actualización - 17:32

17:24

Lima 2019

Tras la negativa de los clubes, Batista anunció que no llevará mayores a los Panamericanos

El entrenador de la Selección Argentina que participará de la competencia dijo que los futbolistas "no merecen estar esperando a que se resuelvan" los problemas con las instituciones.

Foto: Archivo



Lima 2019 Tras la negativa de los clubes, Batista anunció que no llevará mayores a los Panamericanos El entrenador de la Selección Argentina que participará de la competencia dijo que los futbolistas "no merecen estar esperando a que se resuelvan" los problemas con las instituciones. El entrenador de la Selección Argentina que participará de la competencia dijo que los futbolistas "no merecen estar esperando a que se resuelvan" los problemas con las instituciones.

El entrenador de la Selección Argentina que participará en los Juegos Panamericanos, Fernando Batista, anunció este miércoles que no convocará a futbolistas mayores de 23 años como consecuencia de la negativa de los clubes para cederlos. "No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", explicó el entrenador en declaraciones a Radio Rivadavia. Los inconvenientes en cuestión eran que los clubes no querían dar a los futbolistas a una competencia no oficial de FIFA y en ese sentido la primera negativa fue del club chino donde juega Javier Mascherano, el Hebei Fortune. Sin embargo, los otros tres del mercado local tampoco podían concurrir por diferentes motivos: Maximiliano Rodríguez no quería perderse los primeros tres partidos de un Newell´s que pelea por no descender. En cambio, San Lorenzo no quiso ceder a Fabricio Coloccini, y Lucas Menossi, que contaba con el visto bueno de Tigre, al ser adquirido por el "Ciclón" en las últimas horas se tradujo en una nueva negativa. Con este escenario, al "Bocha" le quedó solo Jonathan Calleri, quien no seguirá en el Alavés, como el único mayor disponible, pero decidió prescindir de él. "Todos tenían mucho compromiso, hasta se ofrecieron para hablar con los juveniles antes de arrancar los Panamericanos y eso es muy valorable. Espero que esto nos sirva de aprendizaje", acotó Batista en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia. Con este escenario, el "Bocha" decidió posponer hasta mañana la nómina de convocados, que tendrá a más de un futbolista del Ascenso para suplir las bajas productos de las negativas. Entre los menores de 23, también hay jugadores que no fueron autorizados por sus clubes: Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister (Boca), Matías Zaracho (Racing), Marcelo Herrera (San Lorenzo) y está en duda la presencia de Matías Vargas, de Vélez. Otras instituciones, como Banfield, terminaron cediendo ante un pedido de AFA y autorizando a sus jugadores. Con información de NA