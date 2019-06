https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.06.2019 - Última actualización - 7:24

7:23

El delantero jugará la próxima temporada en Estudiantes de Caseros, en tanto el arquero lo hará en Santamarina de Tandil. No se descarta que vuelva Damián Martínez.

Los juveniles sumarán experiencia en otros clubes Gallegos y Papaleo buscarán rodaje El delantero jugará la próxima temporada en Estudiantes de Caseros, en tanto el arquero lo hará en Santamarina de Tandil. No se descarta que vuelva Damián Martínez. El delantero jugará la próxima temporada en Estudiantes de Caseros, en tanto el arquero lo hará en Santamarina de Tandil. No se descarta que vuelva Damián Martínez.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

Mientras Leonardo Madelón prepara el equipo para medirse ante Ben Hur en Rafaela el sábado a las 15 por los cuartos de final de la Copa Santa Fe, cotejo que afrontaría con un once titular similar al presentado en San Jorge el sábado pasado, al que eliminó desde los doce pasos, el grueso del plantel sigue realizando la exigente pretemporada en Casasol teniendo en cuenta el “movidito” segundo semestre que tendrá Unión, sumando Superliga, Copa Argentina y la posibilidad de continuar en la competencia organizada por nuestra provincia.

Mientras tanto, Sebastián Moyano, el arquero llegado de Gimnasia y Esgrima La Plata, ya entrena junto a sus nuevos compañeros. De todos modos, se trata de la única cara nueva de la plantilla rojiblanca, a la espera de las incorporaciones necesarias para, precisamente, encarar la segunda parte del año, y además, tratar de suplantar la partida de varios jugadores que han sido muy importantes para la muy buena actuación del equipo en la última Superliga, con la obtención de la clasificación a la Copa Sudamericana 2020.

Una de las chances más viables es la de lograr la “repatriación” de Damián Martínez. Hay que recordar que al lateral derecho se le venció el préstamo el 30 de junio y debió volver a Independiente, entidad dueña de su ficha. De todas maneras, hay que esperar que el defensor tenga una charla con Sebastián Beccacece, para conocer cuál es pensamiento del flamante DT del Rojo sobre sus posibilidades de jugar.

Si el resultado de la conversación con el técnico no es satisfactorio para el futbolista, crecerían las chances de que Martínez retorne a la entidad tatengue, ya que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico liderado por “Leo”, con la venia de Martín Zuccarelli, tienen la intención de que el marcador de punta vuelva a formar parte del equipo, del que fue una de las piezas principales.

Buscan rodaje

No obstante, hay dos jugadores que continuarán su carrera en otras instituciones, ambos mediante préstamos por un año. Uno de ellos es el arquero Joaquín Papaleo, que se incorporará a las filas de Ramón Santamarina de Tandil, dirigido por Guillermo Pereyra en la B Nacional.

El otro es el delantero Matías Gallegos, que también jugará en la B Nacional, pero tratando de hacer goles en Estudiantes de Caseros, elenco recién ascendido, cuyo entrenador es Diego Martínez.







Brítez: “Mi prioridad estaba en Rosario”

El ex defensor de Unión, Emanuel Brítez, de último paso por Independiente, hizo declaraciones a la prensa en su nuevo club, Rosario Central, equipo al cual se incorporó junto a otro ex tatengue, Diego Zabala: “Trabajo para ganarme un lugar, después el técnico decide, pero me entreno toda la semana para eso. Estoy muy agradecido con el club, valoro mucho el esfuerzo que hicieron, voy a tratar de devolverlo con entrega y sacrificio. Quiero demostrar para qué vine”.

“Aprendí muchas cosas en Independiente. El hincha te exige en todos lados, siempre quiere que ganes. Maduré mucho y creo que puedo aportar varias cosas. Sabemos el clima que se vive y lo que genera el hincha de Central. Vine a ver a Mauricio Martínez una vez y esa pasión que se siente es muy linda. Quiero ganarme un lugar en el equipo y voy a trabajar para eso”, agregó el lateral santafesino.

Brítez también mencionó al uruguayo mediocampista: “Tuve la suerte de venir con Diego (Zabala), que ya lo conocía y nos permite adaptarnos más rápido. De a poco me voy metiendo en el grupo, que es excelente. Tuve varias ofertas tras mi paso por Independiente pero decidí estar acá, es donde quiero estar. Desde que me llamaron les mostré mis ganas y por suerte en unos días se resolvió todo. Mi puesto natural es marcador de punta, pero los últimos 20 partidos en Independiente los jugué de central”.

Por último, “Ema” señaló: “La primera comunicación fue con Marcelo Goux, que lo conozco, después tuve el llamado de Cocca. El interés que tuvo Central en mí fue muy importante y desde ese día le dije a mi representante que mi prioridad estaba en Rosario”.