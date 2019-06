https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.06.2019

13:07

Colegio Nuestra Señora del Calvario

Para mejorar la convivencia vial, una escuela lanzó una campaña por redes

El objetivo es fomentar el ingreso y egreso seguro de los alumnos a la institución. Piden a los padres que respeten reglas de tránsito básicas, como no detenerse en la senda peatonal ni en doble fila; cruzar en las esquinas y no a mitad de cuadra; no estacionar en la dársena asignada al transporte escolar y no insultar.

Foto: Mauricio Garín



