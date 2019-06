Toy Story 4 sigue haciendo historia en Argentina: 2.240.294 espectadores en una semana

Colegio Nuestra Señora del Calvario

El objetivo es fomentar el ingreso y egreso seguro de los alumnos a la institución. Piden a los padres que respeten reglas de tránsito básicas, como no detenerse en la senda peatonal ni en doble fila; cruzar en las esquinas y no a mitad de cuadra; no estacionar en la dársena asignada al transporte escolar y no insultar.