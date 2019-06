Facundo Manes: "Si no nos unimos, vamos a ser más pobres y más brutos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En esos términos, duros, descarnados y concretos, se expresó el reconocido neurólogo, quien estuvo en Santa Fe para brindar una disertación sobre liderazgo, creatividad y toma de decisiones. El motivo de unión debe ser “un sueño colectivo”, común a todos los argentinos, como en 1983.

El médico, investigador y escritor Facundo Manes disertó en la ciudad de Santa Fe y, entre otros conceptos, dejó una dura sentencia (o premonición si se quiere), la que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de los argentinos. Repitió la frase un par de veces y en sendas ocasiones fue tan tajante como puntual, al poner el mismo énfasis en cada palabra utilizada: “Argentina está en una bisagra, en la que la división en la que nos hemos sumergido nos va hacer más pobres y más brutos. Por eso, como sociedad, necesitamos desesperadamente unirnos por un sueño colectivo, como lo hicimos en 1983, con la llegada de la democracia”.

En su visita a la capital provincial, a la que llegó invitado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y en el marco de la celebración de los 135 años de la institución, Manes ofreció la charla “Liderazgo, creatividad y toma de decisiones; perspectiva desde las neurociencias”, la que tuvo lugar en la sala principal del Teatro Municipal 1º de Mayo. Previo a dicha disertación, brindó una conferencia de prensa, en la que el propio titular de la entidad organizadora, Ulises Mendoza, le dio una cordial bienvenida “a la ciudad de los alfajores y la cerveza”. Manes agradeció la cálida recepción y toda la expectativa generada por su presencia, pero, aclaró, no por los halagos y elogios en sí mismos, sino porque convocatorias como estas “son demostrativas de un sector de la comunidad que claramente apuesta al conocimiento, la salud, la ciencia y la tecnología”.

“No lo tomo como algo sólo personal, sino como el reflejo de una sociedad que quiere un camino de unión y un sueño colectivo”, resaltó el visitante, para luego expresar la frase sobre el regreso de los argentinos a la vida democrática, mencionada al principio. En 1983, recordó Facundo, ricos, pobres, radicales, peronistas, gente de derecha y de izquierda, en su conjunto, decidieron tener una política de Estado: la democracia. Hoy, agregó, “necesitamos definitivamente una nueva política de Estado, un proyecto de país, pero esta división en la que estamos sumergidos, esta grieta, nos impide el desarrollo”.

“Esto no da votos”

Ningún plan económico de estabilización y de crecimiento, siguió explicando Manes, puede ser posible con semejante grado de división. “El mayor desafío que los argentinos tenemos es unirnos”, insistió el investigador, quien toma los reconocimientos personales como un indicio de que la búsqueda de un proyecto en común entre todos lo argentinos es la vía correcta. En tal sentido, él está seguro que “la educación, la ciencia y la tecnología vinculadas a la producción nos unen” y que su contribución, en lo personal y a lo largo del país (a través de charlas como estas), es la de “buscar puntos en común” y “un sueño colectivo”. Por el contrario, “si seguimos con este nivel de división, se podrá ganar elecciones, pero no se va a poder gobernar Argentina”.

En otro pasaje, el destacado profesional explicó que la economía del mundo se basa actualmente en la innovación tecnológica, la generación de conocimiento y la posibilidad de lograr implementar ese conocimiento. Y, en dicho contexto, uno de los problemas serios que presenta Argentina es que no se está invirtiendo en ciencias lo que realmente debiera invertirse. Esta inversión, dijo, que estaba en el 0,6% del PBI ahora bajó a 0,5%, cuando en realidad debiera ser el 2 o 3% y estar acompañada, además, con una estrategia inteligente, que sirva para vincular la ciencia y la tecnología propias con la producción. “Pero no veo a la dirigencia discutiendo esto, sinceramente, la veo discutiendo listas y cargos electorales”, agregó.

“Por eso creo que el movimiento tiene que venir de abajo para arriba”, explicó después. Es decir, si la sociedad no presiona por una mayor inversión en salud, educación, ciencia y tecnología propias, vinculadas a la producción, “la dirigencia no lo va a hacer, sencillamente porque esto no da votos”. “Me gustaría recorrer Argentina para ayudar a que la sociedad presione, como una vez lo hizo por la democracia, por una revolución del conocimiento”, redondeó el concepto.

“Hay que invertir en la gente”

Cuando se le preguntó si tiene pensado algún día dedicarse a la carrera política o a ser candidato a un cargo electivo, Facundo Manes hizo una profunda defensa de la educación pública. “Todo lo que logré, lo pude hacer a través de la educación pública”, señaló el profesional, sin dejar de recordar que él le tocó crecer en una sociedad argentina que le hizo creer que si uno era honesto, se educaba y trabajaba, tenía movilidad social y podía ascender en la vida. “Yo lo pude hacer, pero considero que hoy no es posible, porque a los chicos no les estamos diciendo esto”, acotó Manes, sin dejar de remarcar que, según algunos estudios, los chicos en Argentina hoy en día piensan que el ascenso social se logra mediante la corrupción, la política y el acomodo, o por la herencia. “Y no podemos tener una sociedad que no inspire a los chicos por el buen camino”, advirtió.

Después, el neurólogo aclaró que él se ve más en otro rol, no el de político. Manes cree que tiene vocación pública para colaborar, recorriendo el país, trabajando en sus redes sociales o yendo a los distintos programas de televisión en los que puede exponer sus ideas. Y que de esa forma puede ayudar a generar conciencia sobre ese problema crucial. Es necesario que se entienda eso, insistió, “que si en Argentina no se invierte en la gente, en nutrir bien a los chicos, en la educación y en la salud, o no se vincula el conocimiento propio, en ciencia y tecnología, con la producción, vamos a ser cada vez más pobres y cada vez más brutos”. “Necesitamos una nueva generación de líderes, que no solo piensen en la próxima elección, sino en la próxima generación... si no hacemos esto hoy, no vamos a poder competir en un mundo basado en las ideas, en la ciencia, en la tecnología”, concluyó.