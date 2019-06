"Si el Flaco aceptó el cargo, debe estar al pie del cañón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nery dio una conferencia en el espacio que la Conmebol tiene en pleno centro de una de las playas más buscadas del mundo. “Nosotros pasamos muchas cosas jodidas en nuestros tiempos de selección, pero ahí estábamos, al pie del cañón”.

El Flaco Menotti fue el primero que se fijó en sus condiciones y lo llevó a la selección cuando todavía era arquero de Unión. Y detrás de Fillol y Baley, fue el tercer arquero del Mundial de España. El Cabezón Ruggeri es su amigo y ex compañero campeón del mundo. El único con el que convivió con el éxito. Fueron campeones de todo en un 1986 inolvidable para ellos: salieron campeones del torneo local, de la Libertadores, del Mundial y de la Intercontinental. Nadie los iguala. Es un símbolo sudamericano y mundial. Y es santafesino.

Referencio a Menotti y a Ruggeri, porque la charla con Nery Alberto Pumpido en el espacio Conmebol, en la mitad de esa gran bahía que es Copacabana, giró bastante alrededor del entrecruce de acusaciones que se dio entre dos próceres del fútbol argentino en un jueves de agitación, justo en la previa de un partido clave para la actualidad urgida de buenas noticias que es el fútbol argentino.

A Nery lo esperaba no sólo la gente de la Conmebol sino muchos periodistas argentinos y extranjeros que querían tener su opinión. Y no eludió la pregunta de este enviado de El Litoral sobre el conflicto que dio que hablar al mundo futbolero argentino en un jueves caliente. Pero vayamos “de a poquito y entre las piedras”.

-Nery, ¿qué le pasa a la selección?, ¿por qué andamos penando?

-Primero hay que tener en cuenta que esta selección llegó a tres finales y eso no es fácil y es meritorio. Vos te das cuenta por las mismas declaraciones de Scaloni y los jugadores, que les vino bien ganar para sacarse la desesperación de encima. Este es un ciclo nuevo, con renovación y ojalá que ahora aparezcan resultados. Esta selección tiene la virtud de que en cualquier momento te mete un gol.

-Parece que Sudamérica no le puede seguir el ritmo a Europa en la generación de nuevas figuras. ¿Por qué?

-Por la experiencia que uno tiene y ve, más lo que leí que hicieron Alemania o Bélgica, la base está en los clubes. Hay que replantear totalmente lo que se está haciendo en el trabajo de inferiores en los clubes y eso es tarea de las federaciones. A veces se ponen ex jugadores y no se los mira, no se los evalúa. Ser ex jugador no implica que se sepa trabajar en la formación de los chicos. Los últimos campeones de la sub 20 son europeos y esto antes no pasaba. Pero insisto en que hay que arrancar por los clubes.

-¿Ser buen arquero en tu club implica que serás buen arquero de selección?

-En el caso de Armani, no tuvo que ver en los goles que le convirtieron. Con él, con Andrada, con Marchesín y con Musso, el puesto de arquero está bien cubierto. Y yo lo digo desde hace tiempo: después de Messi, el puesto mejor cubierto es el arco.

-¿Qué ves en esta Copa América?

-Que está faltando que se vea más fútbol, que se busque más el resultado y que no pase lo de Japón-Ecuador, que no buscaron el partido y se quedaron afuera.

-Volviendo al tema del arquero, ¿hay un arquero perfecto en esta Copa?

-Perfecto no hubo ni hay. Creo que desde que hay entrenador de arqueros, se mejoró muchísimo. Fijáte que Brasil no tenía buenos arqueros y ahora sí. Y Argentina, por antecedentes, siempre ha tenido buenos arqueros. Al venezolano quizás le falte arquero, pero tiene agilidad y prestancia. Para mí es bueno el nivel.

-¿En cuál selección ves que hay trabajo coordinado?

-Uruguay es un caso interesante… Pero insisto en que hay que cambiar la formación de los chicos… Venezuela lo está haciendo, Dudamel está hace seis años y con resultados a la vista.

-¿Qué considerás de la inexperiencia de Scaloni?

-El no tiene la culpa, le dieron el lugar y lo agarró como lo hubiesen hecho varios… Si a vos te dicen que vas a ser el entrenador de la selección, ¿no agarrarías?... No es su culpa, cualquiera hubiese dicho que sí.

-¿Te siguen haciendo la comparación de Messi con Maradona y te lo preguntan?

-Sí, pero sigo diciendo que tenemos que estar felices de que tres de los cinco mejores de toda la historia hayan sido argentinos: Di Stefano, Maradona y él. Junto con Pelé y Cruyff fueron los que marcaron una época en el fútbol. Siempre es importante armar un equipo y a ese equipo ponerle el mejor jugador del mundo. Entre los dos jugaron ocho mundiales, pero Argentina ganó uno solo. ¿Qué quiere decir?, que primero hay que formar un equipo y luego agregarle al mejor jugador.

-¿Sería sorpresa si Venezuela nos gana?

-No, para mí no sería sorpresa. Ahora no se le gana más a los equipos como se le ganaba antes. Eso se terminó.

-Vamos al tema del día, al enfrentamiento Ruggeri vs. Menotti…

-Tendría que escuchar bien todo… Pero quien tiene un sentido de pertenencia hacia la selección, como el Cabezón Ruggeri, se siente dolido por algunas cosas que están pasando. Comparto mucho el sentimiento que tiene el Cabezón hacia la selección. Yo soy un agradecido al Flaco Menotti, pero si uno se involucra en un trabajo, hay que estar al pie del cañón desde que lo empezás y no después. No comparto que Menotti no esté al lado de la selección ni tampoco que diga que el verdadero proceso va a empezar después de la Copa América. Si a mí me pondrían ahí, estaría pegado al plantel, viajando a todos lados y cerquita de los jugadores. Así lo pienso yo como seguramente lo piensan todos los que formaron parte de los planteles que yo integré en la selección. Si el Flaco se quiso involucrar, tendría que haber estado ciento por ciento y de lleno con el plantel. Si no estaba en condiciones o no consideraba que así debía ser desde el principio, no tendría que haberse involucrado.

-Se ve, por lo que decís, que estás más del lado del Cabezón Ruggeri que del Flaco Menotti…

-A Oscar lo conozco muy bien y sé lo que quiere a la selección. ¡Qué querés que te diga! Insisto en que si te vas a involucrar, hacélo entregando todo y de lleno… Nosotros pasamos muchas cosas jodidas en nuestro tiempo de jugadores, con la selección, pero ahí estábamos siempre, al pie del cañón.

-¿Tenés algún candidato?

-Por la historia, pueden haber dos o tres, como Argentina, Uruguay o Brasil. Pero ahora es donde empiezan los partidos en los que aparece la concentración, la jerarquía, el amor propio y esos valores que hay que tener para sacar a flote una situación. Vamos a ver qué sucede. Yo digo que empieza otro torneo. Y ya verán que así será.

Y sin dudas que empezó otro torneo. La prueba más clara fue la dificultad que tuvo Brasil para superar a una Paraguay que entró casi por “la ventana” a la fase final. ¿Cómo seguirá esta historia?





¿Qué pasó?

En Fox, donde es columnista, Ruggeri dijo que “Menotti es un vago” y el Flaco le respondió diciéndole que “no me interesa lo que diga, estuvo 10 años comiendo asado en el predio. Que haga su vida. De vez en cuándo es bueno que agarre un libro”.

El Cabezón fue más allá y dijo que “gracias a Dios lo tuve a Carlos Bilardo como entrenador de la selección, al mejor, en cambio vos, con esa mentira de hablar lindo, sos un vago y tenés que renunciar, manejás todo desde un bar”.

A todo esto, Scaloni se refirió a su relación con Menotti y dijo que “no hay ningún problema con él, hablamos con frecuencia y entiendo que no está aquí por su problema físico. Con esto doy por terminado el tema y no hablaré más”.