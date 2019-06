Gala de cumbia en el Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro parejas le dieron continuidad al nuevo ritmo del certamen de ShowMatch. La mejor nota se la llevaron Fede Bal y Lourdes Sánchez.

Cuatro parejas le dieron continuidad al nuevo ritmo del certamen de ShowMatch. La mejor nota se la llevaron Fede Bal y Lourdes Sánchez.

La cumbia del poliamor



Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para realizar una coreografía de “Tirate un paso”, de Los Wachiturros. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (10) desconfió de Fede: “Me pareció un catálogo de excusas para lo que puede venir”. Y agregó: “Es la primera vez que los veo lucirse en la pista. Bailaron un montón y estuvo divertido. Felicitaciones”. A Pampita (10) también le encantó: “Captaron la esencia de la cumbia, hicieron lo que tenían que hacer. Fede estuvo muy power”. Florencia Peña (voto secreto) primero reflotó el tema del poliamor: “La monogamia se está replanteando en todo el mundo”. Luego, se sumó a los elogios: “Fue la mejor noche de esta pareja. Bailaron y actuaron. Se los vio divinos, estuvieron geniales”. Por su parte, Marcelo Polino (6) pidió el BAR y compartió los halagos de sus compañeros, además de valorar el profesionalismo de Fede en el duro momento que atraviesa por la internación de su padre.

“Hubo una dinámica increíble, estuvieron geniales”, aseguró a su turno Flavio Mendoza, y subió un punto. “Lo que más me gustó fue que mantuvieron el paso de la cumbia”, dijo Laura Fidalgo, que también levantó la nota. “Es la primera vez que lo veo conectado a Fede. Punto para arriba”, concluyó Aníbal Pachano. Total: 29 puntos.

Vuelta a la pista



A continuación, dos ex integrantes del BAR, Mariela “la Chipi” Anchipi y Jorge Moliniers, regresaron al certamen como participantes e hicieron una performance de “Tomate el palo”, de Miss Bolivia. De Brito (5) les dio una bienvenida a medias: “Son dos bailarines excepcionales, pero no sé qué ritmo bailaron. ¿Esto era cumbia? No me convenció”. Pampita (8) coincidió: “Vi una cumbia demasiado estilizada, me faltó la esencia del ritmo”. Flor (voto secreto) tuvo una mirada más optimista: “Fue un gran arranque. A la Chipi la veo con mucho desparpajo. Estuvieron muy buenos los trucos, me gustó la dupla”. En tanto, Polino (4) consideró “Me pareció que Jorge estaba pasado de energía. Salvo por eso, estuvo bueno”.

A pedido de la Chipi, el BAR también dio su punto de vista. “A mí me encantan, pero los artistas no somos sólo técnica. Valoro que se hayan animado a hacer algo estilizado, pero dejo la nota igual”, sostuvo Flavio. “Más allá de la técnica, no me transmitieron nada”, fue punzante Laura, que sin embargo mantuvo el puntaje. A su vez, Aníbal también mantuvo la nota y explicó: “No me gustó que haya sido una cumbia fashion”. Total: 17 puntos. Molesto por las devoluciones, Jorgito disparó: “Son tan obvios”. El BAR recogió el guante y se produjo un contrapunto entre los jurados y los participantes.

Se sigue animando



En tercer turno, Florencia Torrente e Ignacio Saraceni interpretaron “El paso”, de Miss Bolivia. De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “Los vi con distintas energías. A Flor la vi un poco dubitativa. No fue lo que más me gustó de ustedes”. Pampita (8) destacó la versatilidad y la seguridad de Flor, aunque aseguró que “falta un poquito de fuerza”. Flor (voto secreto) observó: “Tenés un despliegue natural al bailar, Flor, pero ojo con la energía”. Y Polino (4) remarcó: “Este equipo me gusta mucho. Yo también noté una diferencia de energía, pero van creciendo gala a gala”. Total: 17 puntos.

Lo disfruta



Por último, Silvina Escudero cerró la pista junto a Jonathan Lazarte al ritmo de “La noche no es para dormir”, de Mano Arriba. “¿Saliste con Fede Bal?”, la sorprendió De Brito (7) en la ronda de devoluciones. Aunque le costó un poco, Silvina reconoció que hubo algo entre los dos. En relación a la coreo, el periodista dio el visto bueno: “Hicieron un montón de cosas. Son muy efectivos, pero me gustaría saber la opinión del BAR”. Pampita (10) también levantó el pulgar: “Me encantó la coreografía. Se los vio muy bien. Tiene química esta pareja”. Flor (voto secreto) hizo hincapié en la evolución de Silvina en el certamen: “Se nota que lo estás disfrutando. Se te ve contenta”. Por su parte, Polino (4) comentó: “No me gustó el acting del comienzo, pero el resto estuvo muy bueno”. A Flavio le faltó algo que lo dejara boquiabierto, por eso bajó un punto. A Laura le pareció que no hubo tanto baile, pero mantuvo la nota. Finalmente, Aníbal también criticó el acting y le pidió al bailarín que bajara la energía. “Mantengo la nota”, completó. Total: 20 puntos.