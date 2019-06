https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT Sabalero remarcó la expectativa que tiene el hincha de Colón de salir campeón y expresó que el cuerpo técnico debe tener una “mirada más reflexiva”.

Habló Pablo Lavallén "Paulatinamente Colón tiene que apuntar a ingresar a la Libertadores y estar en los primeros puestos"

A pocas semanas del encuentro contra Argentinos por Copa Sudamericana, Pablo Lavallén hizo una síntesis del día a día en Colón, hablando sobre refuerzos, pretemporada y cuestiones generales de la vida Sabalera.

En dialogo con La Primera (Sol 91.5), el DT de Colón dijo: "Desde el lunes empiezan los últimos diez días de la pretemporada, de cara al partido contra Argentinos Juniors".

Luego, ya metiéndose en tema refuerzos, remarcó de manera general: "Se complica nivelar a todos los jugadores a medida que van llegando, cuando se recibe a un jugador hay que emparejarlo y acondicionarlo con el resto".

"Uno sabe que en Argentina, aparecen muchas opciones la última semana del libro de pases, de jugadores que especulan hasta último momento y deciden ahí" Pablo Lavallén.

También, comentó sobre la cantidad de jugadores a traer: “Hay que tener un plantel como el del torneo pasado, si se fueron 6 que vengan 6”.



Por otra parte, en relación a esto, habló sobre la lista de buena fe para la copa, donde solo se pueden introducir 2 cambios, y dijo: “Si esta semana vienen un tercer o cuarto refuerzo habrá que evaluar y algunos quedarán afuera”.

También, se le consultó sobre el presente del “Pulga” Rodríguez: "El Pulga es un jugador que por ahí se desgarra y a los 17 días ya está entrenando y jugando. Tiene el umbral de dolor alto y constantemente quiere jugar. Tiene más de mil batallas”.

Cambiando el tema, dio su punto de vista sobre la vivencia del fútbol en la ciudad y la exigencia del hincha, a lo que comentó: “La gente de Colón quiere salir campeón y tiene la expectativa de eso. No se entiende de procesos. No se mira lo que tienen los rivales y solo se quiere ganar y salir campeón. Nosotros tenemos que tener una mirada más reflexiva”.

“De manera paulatina, Colón tiene que apuntar a estar permanentemente en el ingreso a copas y pelear por ingresar a la Libertadores”.

“La Copa Argentina es accesible pero es muy traicionera. Son solo 90 minutos” Pablo Lavallén.

Luego, sobre sus gustos en el sistema táctico, dijo: “Los sistemas son todos buenos conforme a los jugadores que utilices. A mi particularmente me encanta el 4-3-3 y lo he intentado utilizar en todos mis equipos. Después te tenés que ir amoldando a los jugadores que tenés”.

Finalmente, contó una anécdota de su trabajo antes de ser entrenador: “Cuando dejé de ser jugador de fútbol me abrí un kiosco y me puse a trabajar con mi viejo, me sirvió mucho para descomprimir y después poder volver a der DT”.