GER, Duendes y Old Resian ya están clasificados para semifinales; mientras que Jockey de Rosario posee las mayores chances de completar el selecto lote.

Sin mucho por resolver Culmina la primera fase

Con toda la atención focalizada en conocer quién será el beneficiario de la última plaza disponible en las futuras semifinales, este sábado desde las 16, se desarrollará la séptima fecha del Top 8 del Regional del Litoral 2019.

Vale recordar que hasta aquí, GER, Duendes y Old Resian tienen asegurados sus respectivos pasaportes para la penúltima instancia de uno de los torneos más importantes del país.

El restante se dirimirá entre Jockey Club y CRAI. A priori, todo se direcciona en favor del equipo rosarino, ya que solo necesita un punto y será anfitrión en Las Cuatro Hectáreas de Paraná Rowing Club, con el arbitraje de Agustín Monge (URR).

En tanto, CRAI recibirá al Club Atlético Estudiantes de Paraná, con el referato de Juan Pablo Spirandelli (URR) y la obligación de mejorar la producción alcanzada el domingo pasado en el derby de Sauce Viejo.

CRAI alistará a: José Canuto, Santiago Amsler y Facundo Garibay; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, Gonzalo Colli e Ignacio Giombi; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peon, Lautaro Montini, Tomás Grenon y Facundo Beltramino.

Suplentes directos: Joaquín Beron, Manuel Bernstein, Santiago Carreras y Lucas Ordano.

CAE a: David Londero, Ezequiel Genzellis Gallinger y William Fernández; Agustín Bustos y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Fausto Pucci y Gustavo Boesch; Simón Bollo y Francisco Lescano; Joaquín Maiztegui, Juan Ignacio Buson, Franco Vartorelli (capitán), Jaco Bertello y Tomás Ferreyra.

Suplentes directos: Román Martínez y Leonel Pérez Centurión.

Por su parte, en el Parque Independencia, GER recibirá a Santa Fe RC, con el arbitraje de Tomás Bertaza (UAR).

Santa Fe RC alistará a: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Franco Tosello y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Guillermo Botta (h) y Francisco De Biaggio; Nicolás De Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Gonzalo Galán, Ramiro Giménez Melo y Tomás Kerz (capitán).

Finalmente, en Grantfield, Old Resian se medirá con Duendes, con el control del santafesino Emilio Traverso.

Además...

En lo que respecta a la zona Reubicación del Regional 2019, este sábado cumplimentará también su séptima jornada.

En el barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe recibirà a Los Pampas de Rufino, con el arbitraje de Antonio Mendoza (UER).

Universitario (SF) alistará a: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinoza (capitán) y Julián Boggero; Luciano Franco y Marcos Benítez; Giuliano Buccini, Francis Leguizamón y Matías Fernández; Federico Bruzzone y Juan Martín; Diego Durán, Federico Menegon, Agustín Dusso, Sebastián Rivadaneira y Emiliano Sarnari. Por su parte, en Rafaela, CRAR recibirá a Tilcara (Fabián Pratz, de la USR); en Ibarlucea, Logaritmo a La Salle (Mauro Rivera, de la URR); en Fisherton, Los Caranchos a Alma Juniors de Esperan (Pablo Ronco, de la URR) y en el Parque Independencia, Provincial a Universitario de Rosario (Germán Rabbia, de la URR).

* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Universitario de Rosario, con 30 puntos; Provincial suma 22; La Salle 18; Los Caranchos y Tilcara 15; CRAR 13; Universitario de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza 12; Logaritmo 7; mientras que Los Pampas de Rufino cierra con 1 unidad.

Finalmente, los cuatro mejores del finalizado torneo de Segunda División, disputarán las semifinales: Jockey Club de Venado Tuerto se medirá con Regatas & Belgrano San Nicolás (Carlos Perrone, de la URR) y CUCU a Cha Roga Club (Leonardo del Rio, de la USR).

Tributo al Padre Petty

Este sábado, en las instalaciones de CRAI será servido un almuerzo en reconocimiento al RP Dr. Miguel Petty SJ, quien vive desde hace años en dependencias del Colegio de la Inmaculada Concepción de María. Figura referencial del centenario establecimiento jesuítico, Miguel, como lo llaman los ex alumnos, fue un decidido promotor del rugby en los años 60, época en la que vivió por vez primera en el colegio más antiguo de la Argentina. Hace años volvió al lugar en el que fue prefecto de pupilos y en el que hoy lleva a cabo una valorada acción de orientación y estímulo con alumnos y ex alumnos. Ex jugadores de su primer paso por Santa Fe e integrantes de Asia (Antiqui Societas Iesu Alumni), le brindarán una demostración de su afecto y reconocimiento, a quien previamente, bendecirá los sectores recientemente inaugurados en la prestigiosa entidad deportiva.