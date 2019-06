https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.06.2019

18:07

Son seis personas

Imponen "normas de conducta" a los imputados por el tiroteo en barrio Centenario

La fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero la jueza entendió que, si bien están acreditados los delitos (“abuso de arma de fuego” y “tenencia indebida de arma de fuego”), no se pueden atribuir a ninguno de los imputados en particular.

Foto: Flavio Raina



Son seis personas Imponen "normas de conducta" a los imputados por el tiroteo en barrio Centenario La fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero la jueza entendió que, si bien están acreditados los delitos (“abuso de arma de fuego” y “tenencia indebida de arma de fuego”), no se pueden atribuir a ninguno de los imputados en particular. La fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero la jueza entendió que, si bien están acreditados los delitos (“abuso de arma de fuego” y “tenencia indebida de arma de fuego”), no se pueden atribuir a ninguno de los imputados en particular.