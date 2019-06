Jaguares aleccionó a Brumbies

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La franquicia argentina prevaleció ante su par australiana y la próxima semana disputará la final ante Crusaders o Hurricanes.

Con una producción excepcional, Jaguares venció a Brumbies por 39 a 7 y se constituyó en el primer finalista del Super Rugby 2019, instancia en la que la semana venidera se medirá con el ganador del encuentro que este sábado disputaban Crusaders ante Hurricanes.

Ante 32.000 espectadores, la franquicia argentina arrancó el histórico partido con una actuación superlativa, que le permitió imponerse al cabo de los cuarenta minutos iniciales por 20 a 7.

Fue una primera etapa de excepción, en la que Jaguares impuso condiciones desde todas las facetas del juego, a partir de una concentración extraordinaria y una respuesta físico-técnica ideal.

De este modo, anuló todos y cada uno de los intentos aussies de prosperar; transformándose en propietario absoluto del contenido, hasta el último minuto de la etapa, en la que a partir de su archiconocida capacidad, Brumbies logró apoyar la conquista que acotó la diferencia parcial.

El complemento

El segundo tiempo tuvo un comienzo similar al del partido: con los argentinos dejando la piel para conquistar cada pelota; tackleando con la fiereza que históricamente distinguió a nuestro rugby, pero con el orden y la eficacia que el aggiornamiento profesional hizo posible.

Aún con el desgaste provocado por un partido extraordinario, las variantes y el corazón hicieron posible que nada cambiara: Jaguares fue dueño y señor del partido hasta el mismísimo final.

A punto tal que el epílogo se rubricó con el ensayo del multifuncional back formado en Duendes de Rosario, Emiliano Boffelli, uno de los que cumplió una actuación individual superlativa.

Entre las que descolló el medio scrum Tomás Cubelli –un ex Brumbies-, quien sin lugar a dudas puede signarse como Man of the Match. Pero para ser justos, prácticamente habría que nombrar a la mayoría de un plantel que denotó entereza, calidad e inteligencia.

Virtudes màs que suficientes, para que Jaguares inscriba otra página dorada en la más que centenaria historia del rugby argentino todo.





Síntesis

Jaguares 39

Brumbies 7

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Referee: Mike Fraser (NZ).

Asistentes: Glen Jackson (NZ) y Federico Anselmi (ARG).

TMO: Santiago Borsani (ARG).

Jaguares: Mayco Vivas (Nahuel Tetaz Chaparro) , Agustín Creevy (Julián Montoya) y Santiago Medrano (Enrique Pieretto); Guido Petti (Francisco Gorrisen) y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana (Marcos Kremer) y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli (Felipe Ezcurra) y Joaquín Díaz Bonilla (Domingo Miotti); Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente (capitán, luego Ramiro Moyano), Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli. Head Coach: Gonzalo Quesada.

Brumbies: Scott Sio (James Slipper), Folau Fainga’a (Connal McInerney) y Allan Alaalatoa (Leslie Leuluaialii-Makin); Rory Arnold (Murray Douglas) y Sam Carter (Darcy Swain); Rob Valenti (Jerome Brown), Tom Cusack y Lachlan McCaffrey; Joe Powell (Matthew Lucas) y Christian Lealiifano (capitán); Toni Pulu (Tom Wright), Irae Simone, Tevita Kuridrani, Henry Speight y Tom Banks. Head Coach: Dan McKellar.

Primer tiempo: 5, try de Cubelli y goal de Díaz Bonilla; 7 y 13, penales de Díaz Bonilla; 19, try de Lavanini y goal de Díaz Bonilla; 40, try de Fainga’a y goal de Lealiifano.

Segundo tiempo: 9 y 22, tries de Orlando y goals de Díaz Bonilla; 38, try de Boffelli.

4 veces

se midieron Brumbies y Jaguares en el historial del Super Rugby. Los australianos ganaron 39 a 15 en Vélez, en 2017 y 25 a 20 en Canberra, en 2018. Los argentinos prevalecieron este año, por 20 a 15 y por 39 a 7, en Capital Federal.

18 partidos

disputó hasta el momento Jaguares en la temporada. Sumó trece victorias: 27 a 12 ante Bulls; 23 a 19, ante Blues; 20 a 15 ante Brumbies; 30 a 25 ante Stormers; 34 a 7 ante Sharks; 52 a 12 ante Sunwolves; 21 a 16 ante Chiefs y 39 a 7 ante Brumbies, en Buenos Aires. Además: 22 a 20 ante Bulls, en Pretoria y 51 a 17 ante Sharks, en Durban; 28 a 20 ante Hurricanes, en Wellington; 23 a 15 ante Waratahs, en Parramatta y 34 a 23 ante Reds, en Brisbane. El resto fueron derrotas: 25 a 16 ante Lions y 27 a 30 ante Chiefs, ambas como local; 47 a 39 y 35 a 8, ante Lions y Stormers, ambas en Sudáfrica; 32 a 27 ante Highlanders, en Nueva Zelanda.