Reflexionar sobre los vínculos

La obra teatral escrita por Marcos Carnevale tendrá su versión santafesina a cargo de Alejo Degiorgis. La presentación será el domingo 7 de julio en La 3068, donde continuará en escena hasta fin de mes. Incluye cinco personajes femeninos que se topan en un aeropuerto, y que son “adictos” a un rol masculino diferente. “El espectador se va a ver identificado todo el tiempo”, adelantó el director.

Noche de tormenta en un aeropuerto capitalino. Los aviones se demoran. Cinco mujeres están esperando. Arranca una charla trivial, que poco a poco se convierte en un encuentro explosivo, que revela aristas inesperadas en la personalidad de cada una respecto a “sus hombres”. Tal es la premisa de “Adictas a vos”, la obra teatral escrita por Marcos Carnevale, cuya versión santafesina a cargo de Alejo Degiorgis se estrenará el domingo 7 de julio, a las 20, en La 3068 (San Martín 3068), para permanecer luego durante todos los fines de semana, el mismo día y a la misma hora.

En una charla con El Litoral, Degiorgis brindó detalles de la propuesta y apuntó que se trata de una comedia que invita a divertirse, pero también da lugar a la reflexión. “La obra, en su guión original, es sumamente naturalista. Desde la elección que hice como director, juego un poco con el grotesco en algunos momentos para alejarme de la típica puesta comercial porteña y hacer mi propia versión”, contó.

—¿Por qué elegiste esta obra?

—La elección de la obra tiene que ver más con una cuestión personal que con mostrar y hablar sobre las cosas que les pasan a las mujeres y que están tan en el tapete en el momento actual. En realidad, es una obra que vi varias veces. No solamente en la calle Corrientes, sino también en otros festivales que se hicieron a lo largo del país. Y siempre dije que alguna vez la quería hacer. Después, mi necesidad como director de tomar un poco de distancia de la comedia musical y de dirigir una obra de texto me llevó a elegirla. Sumado a la posibilidad de mostrar a cinco mujeres en sus relaciones con sus hombres. Cómo se relacionan desde donde pueden, desde el lugar que aprendieron, quizás, de sus ancestras.

—¿Se juega mucho con los estereotipos?

—Se juega mucho con los estereotipos y se sale todo el tiempo de los estereotipos. Es algo pensado, diseñado dentro de la dirección para poder mostrar el estereotipo, la caricatura y salir. Hay momentos muy marcados en los cuales cada uno de los personajes muestra su rol como “dibujito animado” para que el espectador lo entienda y sepa cuál es, y se desarma.

—Y ahí se produce la complicidad con el espectador.

—El espectador se va a ver identificado todo el tiempo. Nosotros empezamos a hacer ensayos con público, porque a mí las comedias me gusta probarlas. Me gusta probar todas mis obras, pero las comedias en particular. Y las personas se sienten identificadas a veces en un personaje, pero en algún momento se cuela otro. La mujer se siente muy identificada y el hombre también, porque en la medida en que está muy presente lo masculino, en algún momento toma conciencia de lo que hace o deja de hacer muchas veces frente a una mujer.

Proximidad

—¿Qué características tiene la puesta en escena?

—Si bien transcurre en el waiting de un aeropuerto, trabajé mucho con esa situación del avión, cuando tenés 15 horas de vuelo en donde ya te paraste, fuiste al baño, te quedaste un rato parado, charlaste con la persona de al lado, todo eso en un pasillo de 45 centímetros. En la puesta, el espacio escénico tiene aproximadamente dos metros. Y en esos dos metros, que forman una especie de pasillo, transcurre toda la obra, para dar la sensación de asfixia y de incomodidad de un avión o de una espera de muchas horas. La puesta es minimalista, todo es chiquito, angosto y el público está cerca de las actrices.

—Si utilizaste algunos elementos del grotesco, esa proximidad y ese espacio chico incidirá en que se jerarquicen las actuaciones.

—Se jerarquizan y también se juega mucho con la reacción de los personajes frente a lo que ven. Son cinco personajes y para cada uno de esos cinco personajes las locas son las otras. Por eso, esa cercanía no sólo jerarquiza la actuación de los personajes ante cada situación específica, sino también la reacción de los otros. Todo se ve.

Reír para no llorar

—Es interesante que apuesten a la comedia, porque el público santafesino es muy afecto a ese género.

—Yo creo que hoy por hoy el público tiene una necesidad de reírse. Eso no quiere decir que no haya comedias dramáticas o dramas, pero acercar una propuesta así hace que el espectador la disfrute con un plus. La sociedad necesita reírse más, y más que nada de nosotros mismos. De todas maneras, es una comedia en la que muchas veces te reís para no llorar, porque los personajes se terminan diciendo de todo. Empiezan muy armaditos y estereotipados, terminan destruidos.

—Pero a la vez abordar estas situaciones desde el humor puede ser catártico.

—Una vez que viene la identificación, también viene la reflexión. Pero eso ya no es tarea del actor ni de la apuesta. Es para el espectador, que tiene que ver qué le pasó frente a ese humor que logra ser desopilante.

Equipo

Las actuaciones están a cargo de Celina Vigetti, Elisabet Greco, María José de la Torre, Rocío Acosta y Liliana Antonini. El vestuario y la asistencia de dirección son de Ignacio Estigarribia. La locución en off de Beba Córdoba y la edición de sonido de Juan Candioti. La escenografía es responsabilidad del elenco creativo y la tarea de stage manager de Azul Sioli. La dirección está a cargo de Alejo Degiorgis.