Sábado 29.06.2019

Pasculli pidió que no jueguen Agüero, Di María y Otamendi "Así, con Brasil nos comemos cinco"

(Enviado Especial a Río de Janeiro, Brasil)

El colega Emiliano Nunia, en su programa Super Deportivo Radio, de Villa Trinidad, entrevistó al santafesino Pedro Pablo Pasculli, quien desde hace décadas reside en Italia y fue campeón del mundo con Argentina en 1986, compartiendo habitación con Diego Maradona.

El delantero que nació futbolísticamente en Colón, fue crítico y contundente con Scaloni y el equipo. Dijo que “estoy desilusionado con la selección porque no veo un sistema de juego. Sinceramente no me gusta cómo juega el equipo, es todo pelota larga para Messi, Lautaro o Agüero, que son jugadores que miden un metro setenta. A Messi lo saltean y así lo están dejando afuera. Veo una selección perdida, sin líder, sin un jefe que ponga orden adentro de la cancha”, señaló.

Luego dijo que “Armani evitó el empate y lo que digo es que no se puede sufrir ante Venezuela. Si jugamos así, Brasil nos va a meter cinco”.

“Si Agüero no anda bien, sacálo. El que debió entrar es Matías Suárez, para que tenga la pelota y se produzca un respiro para los de atrás. Basta de Di María y de Agüero y a Otamendi le diría: ‘diste mucho, te agradezco, pero basta’. Pruebo en la Copa América pensando en el Mundial”, agregó.

También cuestionó a Scaloni y dijo que “Lautaro es uno de los mejores jugadores que tenemos y lo saca. ¿Qué la pasa?, ¿tiene miedo de sacarlo a Agüero?. Después puso a Di María en lugar deponer a Matías Suárez para que juegue más y tenga la pelota. Para mí, Scaloni no tiene personalidad para sacar a Agüero”.

Sobre Messi dijo que “lo adoro, pero no lo podés saltar. En el segundo tiempo, tocó cinco pelotas. Messi es otro jugador en el Barcelona y la verdad es que no sé por qué pasa esto. Lo que debe ocurrir es que en la selección no hay un Busquets, un Rakitic y un Vidal para que hagan lo necesario para que Messi se luzca”, concluyó un muy crítico Pedro Pablo Pasculli.