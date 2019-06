Dalia Gutmann se presentará en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“No soy punk, pero sí es un espectáculo donde se habla de verdad sobre las problemáticas femeninas”. La comediante habló sobre los avances de las mujeres en los últimos años y dijo que el feminismo no se platea de manera dicotómica, nada es blanco o negro o estar en contra de los hombres. “Yo nunca pienso que existe un enemigo”, señaló. El 6 de julio se presenta en ATE Casa España.

Diego Montejo

La actriz y locutora Dalia Gutmann reflexionó sobre el rol de la mujer en la sociedad de hoy y contó todo sobre su show, Cosa de minas que nació como una idea sensata que sólo pretendía llegar al mes en la cartelera porteña y sin embargo ya lleva nueve años de trabajo ininterrumpido con muchísimas horas de funciones y giras por diversos lugares del país y Latinoamérica. El espectáculo intenta explicar con humor el particular comportamiento femenino. Con videos, canciones, y monólogos humorísticos, Dalia comparte sus experiencias y se divierte reflexionando acerca de lo que les toca vivir a las mujeres.

Dalia Gutmann dice que todo comenzó muy minimalista y que el público respondió de inmediato, así de modo hormiga, los meses se convirtieron en años y todo siguió en pie. Cuenta que la obra, producida por Alejandra Bavera, tiene la particularidad de reinventarse, ya que lo único que se sostiene es el nombre; los monólogos se van actualizando y nacen nuevas historias para contar. El humor es dinámico y, en ese sentido, Dalia pone todo su repertorio a disposición del público, trata de no quedarse en lo que ya funcionó y va por más. La actriz sostiene que el espectáculo provoca una catarsis generalizada: las mujeres se sienten identificadas y acompañadas, y los hombres descubren “cosas” del mundo femenino que tal vez ni sospechaban.

“En los últimos cinco años las mujeres hemos cambiado más que en los últimos doscientos. Hay un protagonismo que antes no existía”, y dice: “Lo que le pasa a muchas mujeres es que la mayoría no nos sentíamos identificada con lo que se muestra de nosotras en las publicidades, en algunas películas, esa sosa edulcorada de ser mujer”.

Si bien reconoce que no es un espectáculo de ruptura, o como ella dice: “No soy punk, pero sí es un espacio donde se habla de verdad sobre las problemáticas femeninas”. Y agrega: “Siempre está la presión de disimular lo que nos pasa, por ejemplo el periodo, que no está bien hablar de eso ni contarlo porque es un asco y los hombre no quieren enterarse”, repasa. Además narra que también hay reclamos dentro del espectáculo y fija posición al señalar que “el aborto debería legalizarse e en Argentina ya que es un tema de salud pública”.

—¿Creés que es en el mercado publicitario y los medios de comunicación es donde más fuerte se ven los rasgos de cosificación de la mujer o los roles que la sociedad le impone, como ama de casa que no tiene demasiadas aspiraciones más que ir de compras y criar a sus hijos?

—Generalmente las mujeres que salen en esos avisos son irreales y te genera cierta presión de tener que ser como ellas, y esa mujer no existe en la vida real. Igual debe ser uno mismo el que debe darse cuenta que eso no existe y yo no le echo a culpa a nadie. Yo nunca pienso que existe un enemigo, no me interesa plantearlo en esos términos, me parece que todo cambio profundo viene desde adentro hacia afuera. Las mujeres también son muy machistas y el patriarcado no son solo los hombres.

—¿Cómo es la relación con los hombres en tu obra?

—En Buenos Aires lo hacemos día de semana, y es generalmente, una salida entre amigas, pero siempre hay un 10 por ciento de varones. Si es fin de semana, se equilibra y es mitad y mitad. A los hombres les viene bien venir porque puede enterarse de cosas que nos pasan a nosotras y que quizá nunca pensó que así fuere. En general se divierte, interactúo sin hacerlos hablar, los incluyo mientras voy hablando y digo que hay hombres en la sala. Me pasa algo bastante amoroso cuando termino, hay buena onda.

—Es interesante, un lugar de protagonismo para las mujeres.

—Si realmente, además una mujer monologando es distinto a una charla entre varones, como que tenemos otra intensidad, otra asociación de pensamiento, por ejemplo, muchos temas a la vez. Los hombres a veces se van son entender cómo paso de un tema al otro tan velozmente.

—¿En el caso de teatro, crees que hubo un espacio de mujeres humoristas que no estuvo o que la mujer hacía humor desde un lugar secundario y a través de su cuerpo como eje central como en el caso del teatro de revistas?

—Me parece que es multifactorial, en general las mujeres, las pilotas, las médicas son tratadas de locas por la sociedad. En el teatro a veces dicen que una va a trabajar de eso en vez de cuidar a sus hijos, hay un juzgamiento mayor. A mí me llenaba de culpa dejar a mis hijos, pero después me amigué, hay algo cultural que nos creímos, es un trabajo interno que tenemos que hacer para valorarnos. Lo que si no creo en eso que dicen que las mujeres nos somos graciosas, hay camadas de mujeres humoristas que son geniales y me hacen matar de risa y seguro que son mas analizadas que los hombres.

—Por ejemplo, Niní Marshall trabajó en tiempos donde las mujeres no tenían espacios.

—Si fue una genia, un faro para todas nosotras, y tengo una admiración profunda por ella, ahora todo es más fácil, había que ser monologuista en su tiempo, me imagino que debe haber sido complicado.

Renovación constante

Dalia ha recorrido muchos escenarios de Argentina y también se presentó en Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay). En su noveno año de éxito, “Cosa de Minas” es un unipersonal de humor que constantemente se renueva y se despide de los escenarios con una gira nacional. Las mujeres que vieron el show dijeron: “Qué alivio, no me pasa a mi sola”. Los hombres que vieron el show dijeron: “Ahora entiendo todo!” (Aunque puede ser que algunos hayan dicho “Salgo mas confundido de lo que entré), cuenta Dalia

Biografía

Comediante, conductora y locutora, ha sido una precursora del stand up en la Argentina. En 2015 cumplió 10 años de trayectoria en este género humorístico. Formó parte de varios elencos y en 2009 presentó su primer unipersonal “Quereme así”. Sus monólogos han llegado también a distintas señales de televisión, como FOX, Comedy Central y Cadena Caracol.

Condujo dos temporadas de “Tipos de Minas” en el Canal de la Ciudad, programa en el que entrevistó a diferentes mujeres que son referentes de temas particulares.

En la pantalla chica ha trabajado como locutora del programa “AM”, magazine de las mañanas de Telefe, entre otros programas. También tuvo participaciones en radios como Los 40 Principales y Radio Metro entre otras.

Escribe columnas de humor para la revista OhLaLá. En 2011 publicó su primer libro “Entregada al ridículo” y en 2015 su segundo libro “Cosa de Minas”, escrito junto a Alejandra Bavera, ambos publicados por Ediciones B – Vergara Editor.

