Partidos políticos: ¡a limpiar Santo Tomé!

La actual normativa establece sanciones económicas para aquellos partidos que no retiren la propaganda proselitista después de los comicios. La Municipalidad limpió algunos sectores, pero las calles internas de la ciudad siguen minadas de carteles de todo tipo. Desde el municipio local aseguraron que nunca vieron tanta cartelería como este año.

Pasaron casi dos semanas de las últimas elecciones generales del 16 de junio y por desgracia, en buena parte de Santo Tomé aún se observan carteles, pancartas y todo tipo de restos de publicidad electoral. De acuerdo al relevamiento efectuado por El Litoral, la mayor presencia de propaganda proselitista se registra en las calles internas de la ciudad. Sobre las principales avenidas y en los espacios de mayor concurrencia de la población, la Municipalidad o los partidos en disputa retiraron los rostros sonrientes de sus candidatos. Es más, eventos de gran asistencia de santotomesinos motivaron acciones por parte de la gestión para que con los permisos correspondientes de los frentes que participaron de los comicios, los trabajadores municipales saquen sus carteles. Un ejemplo de ello fue lo sucedido sobre Sarmiento y calles aledañas a la plaza central de la localidad, para que todo esté limpió durante el desfile concretado el 20 de junio.



Así lo confirmó a este medio Norberto Lavatiatta, secretario de Gobierno de la Municipalidad, quien recordó que en la actualidad existe una normativa que regula la propaganda política durante las elecciones. Es la ordenanza 2101/99, resolución 08/19 de la Secretaría de Gobierno. En este orden, aclaró que desde la administración ya notificaron a todos los partidos políticos y tienen unos 10 días hábiles para retirar todo lo colocado. “Están sacando bastante, incluso nosotros mismos hemos retirado mucho y lo seguimos haciendo, principalmente aquellos carteles que generaban algún peligro porque estaban colgados a medias y podían provocar algún accidente”, expresó el nombrado funcionario. “Debo decir que hay sectores que no quitaron prácticamente nada y de seguir así, serán pasibles de una sanción económica, tal como lo estipula la normativa”, remarcó al respecto.

Ciudad “inundada”

La actual ordenanza regula todo tipo de publicidad electoral menos lo realizado en redes sociales, arista no prevista en la ley. Más allá de los aspectos contemplados en el papel, Lavatiatta aseguró que durante las dos campañas (Paso y generales) “se violaron todas las ordenanzas habidas y por haber”. “Digo esto por el tema alumbrado público, ya que no está permitido instalar carteles en las columnas verdes de iluminación y sin embargo estaban llenas”, denunció el secretario de Gobierno. “Esto sucede -afirmó- “porque contratan gente de afuera que viene a poner la propaganda y desconocen las normativas de cada ciudad”. A su vez se mostró sorprendido por la enorme cantidad de anuncios colocados en este 2019. “En mi vida vi tanta cartelería política como lo que observamos este año, se usó muchísimo, sobre todo carteles grandes tipo plotters; lo hicieron todos los partidos, sin excepción”, manifestó preocupado.



Esto se dio también con la folletería distribuida. Por momentos la ciudad parecía estar “inundada” de papeles con caras de políticos. Como contracara, Norberto Lavatiatta se mostró conforme por el tipo de publicidad elegida por los partidos ya que se respetó la no utilización de pegatinas, tal como estipula la normativa municipal vigente. “En años anteriores la ciudad quedaba completamente sucia, un desastre, y ahora se respetó mucho eso y no se uso esta forma de propaganda, aunque sí se colocaron afiches en los paneles que recubren las obras en construcción, pero eso sí está permitido”, resaltó. No obstante, por más que los partidos políticos se cuidaron mucho, los reclamos de los vecinos existieron en gran cantidad y todavía siguen llegando a las oficinas y redes sociales de la Municipalidad. “Hubo muchas denuncias por parte de los ciudadanos, todavía la ciudad tiene muchos carteles y es por eso que pedimos a los partidos que se apuren y retiren todo lo suyo”, concluyó.

Para las presidenciales



Para malestar de muchos, la visita de los santafesinos a las urnas no terminó el 16 de junio. Ahora se viene otra etapa de asistencia al cuarto oscuro, en este caso por las elecciones presidenciales. En este marco, la ciudad de Santo Tomé ya se preparó para la publicidad electoral nacional que se avecina y notificó a los distintos partidos políticos sobre la normativa existente en la ciudad. “Se tiene que cumplir la ordenanza municipal, porque independientemente que sea una elección nacional, lo que prevalece acá es la normativa local y se tiene que respetar”, disparó Norberto Lavatiatta.



“Como la mayoría de los postulados forman parte de frentes, lo que hicimos fue notificar a todos los partidos políticos sobre cuáles son los lugares donde se puede poner publicidad y cuáles no, y el tipo que se debe colocar; les avisamos a todos: socialismo, radicalismo, PJ, Ari, Pro y demás”, puntualizó el funcionario para cerrar.