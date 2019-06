La clave de la transición está en el Presupuesto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Considera imprescindible que Perotti inicie su gobierno con la ley de leyes aprobada a su medida. El proceso de construcción interna y el respaldo a la fórmula Fernández - Fernández de parte del PJ santafesino.

Ricardo Olivera preside desde hace tres años el Partido Justicialista de Santa Fe, donde se dio una tarea de trabajar en un proceso de unidad que coronó con el triunfo de la fórmula de Omar Perotti - Alejandra Rodenas (Juntos), que devolverá a la Casa Gris a un dirigente justicialista después de 12 años de estar en manos de dirigentes socialistas.



Docente universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, fue doce años senador por San Justo; diputado provincial entre 2011 y 2015 y volverá a ocupar una banca en diciembre. Además hizo experiencias en distintos ámbitos del Poder Ejecutivo. Rockero, cinéfilo y boquense, pero un apasionado de la política. En charla con El Litoral repasó el proceso de unidad, reveló reuniones que mantuvo con Perotti y María Eugenia Bielsa en plena campaña para las Paso; consideró que en la transición será clave el acuerdo por el Presupuesto 2020 y ratificó el alineamiento del PJ santafesino con la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández.



—¿El triunfo del PJ en la provincia es fruto de un trabajo iniciado hace tiempo para evitar la reiteración de las fracturas?



—Es así, el peronismo venía de experiencias de proyectos individuales o sectoriales que hacían que ganábamos la Paso y después perdíamos la general. El trabajo que arranca cuando llegamos a la conducción partidaria -hace tres años- hizo que se diera cuenta la gente, los dirigentes, de que los proyectos individuales no iban a servir ni para recuperar la provincia ni para hacer un proyecto político serio. Retomamos algo que el peronismo tuvo en su momento, algo propio del peronismo, que es la construcción colectiva. Al asumir, la condición que puse era que me dejaran hablar con todos. Eso provocó algunas diferencias al comienzo porque había sectores con diferencias, matices. Se fue logrando y la primera experiencia electoral que tuvimos fue en 2017, donde participaron dos sectores que parecían muy contradictorios: el espacio de los senadores (NES) con Alejandra (Rodenas) y Unidad Ciudadana con Agustín Rossi. Parecía que después de la interna no se iban a poder juntar y sin embargo la actitud inteligente de Agustín, de Alejandra, de los senadores en la foto al día siguiente tranquilizó los ánimos y convenció a los peronistas de que más allá de las diferencias se podía aceptar un desafío de mantener los mismos votos. En la general apenas se perdieron 5 mil votos. Eso quedó grabado en la memoria. Funcionó y entonces por qué no replicarlo en 2019. Los mismos espacios que nombré más los candidatos tuvieron una actitud muy inteligente de construcción colectiva. La noche del triunfo pedían la foto de María Eugenia (Bielsa) con Omar (Perotti) y ahora puedo hacer público que hubo muchas reuniones sin fotos donde se acordaron un montón de cosas. Yo participé en esas reuniones, que tuvieron que ver con ejes programáticos donde cada uno tenía matices, pero fundamentalmente el compromiso de acompañar al que ganaba. Estaba muy confiado en que tanto María Eugenia como Omar lo iban a cumplir. Por eso siempre hablé de la generosidad del que ganaba y la grandeza del que perdía. Se dieron las dos cosas, la generosidad y la grandeza.



—¿Es decir que hubo un compromiso de los precandidatos ante el presidente partidario?



—Sí, sí. Ante mí y ante los espacios. Fue charlado con Unidad Ciudadana, senadores, diputados, Movimiento Evita, todos dieron su opinión. En la mesa se fueron resolviendo las cuestiones. Por eso después de la Paso tenía mucha tranquilidad, sabía que María Eugenia iba a cumplir; lo viví en la tarea partidaria, recorrí la provincia con Omar y veía que todos los sectores que habían trabajando con ella, al otro día de la Paso, se sumaron al proyecto de Perotti - Rodenas. No hubo ninguno que viniera a hacer planteos, todos participaron de la fiscalización. Ocurrió un hecho muy particular que hacía tiempo no nos pasaba, sobre todo en las grandes ciudades -Santa Fe y Rosario- que era tener fiscales en todas las mesas. Son tres mil personas y los tuvimos mostrando la movilización de todos los espacios, mostraba que se había tomado conciencia de que era todos juntos, y estaba convencido de que no iba a haber pérdida de votos porque veía la tarea partidaria, la campaña, en los diálogos con los espacios y fue el eje de lo logrado el 16 de junio.



—¿Perotti va a mantener ese espíritu de unidad?



—Creo que sí. Estoy convencido, es necesario y su éxito de gestión va a tener mucho que ver con cumplir con los acuerdos que tuvo con los diferentes espacios. Esos acuerdos le permitieron ganar y esos acuerdos le van a permitir gobernar. Los diferentes espacios justicialistas tienen gente suficientemente capaz para cubrir las diferentes áreas, él podrá discutir quiénes seleccionar. Omar tiene claro que la contención de todos los espacios que fueron participando de esta forma en las elecciones van a hacer muy bien a su gestión de gobierno. Esta es mi opinión y lo que yo haría estando en lugar de él.



—Hablamos del PJ pero Perotti llegó con la alianza Juntos, hubo partidos que los acompañaron ¿estarán en el gobierno?



—En lo personal, como presidente del partido voy a hacer todo lo posible para que esto ocurra. El 22 de febrero cuando cerró el plazo de alianzas provinciales fuimos pioneros en la incorporación del Frente Renovador. Hoy el Frente Renovador pasa a tener un rol importante a nivel nacional. En este escenario tenemos que plantear que estos partidos también participen de este consenso.



De acá a diciembre



—¿Cómo imagina esta etapa? Usted tuvo diálogo con el ministro de Gobierno, Pablo Farías.



—La noche de las elecciones, Pablo me llamó en nombre del gobernador poniéndose a disposición. Se lo transmití a Omar y a partir de allí comenzó esta etapa que tiene ventajas y desventajas. En lo personal centraría la discusión en el Presupuesto, por allí pasa la cosa. El Presupuesto define los recursos para todas las áreas, los programas, la cantidad de empleados. Reivindico el Presupuesto como uno de los ejes que habría que tener en la transición. No sé si después habría cuestiones coyunturales pero en el Presupuesto está todo. Tengo una política de seguridad y en el Presupuesto voy a discutir la cantidad de policías que necesito, los programas: en educación voy a discutir si pongo más escuelas con jornada extendida o no; en Salud si tengo que darle más o menos descentralización a los Samcos. Acá está la gran discusión en la transición. Además y lo digo porque Omar lo ha repetido: todo lo que está bien se va a seguir haciendo; todo lo que haya que corregir se va a corregir; va a haber ideas nuevas y todos los derechos adquiridos se van a respetar. Omar lo ha dicho en toda la campaña y por allí aparecen algunas cuestiones puntuales que generan alguna duda y en esto el justicialismo va a cumplir con estos derechos.



—¿Quién elaborará el Presupuesto 2020?



— Debe ser entre las dos administraciones más allá de que escuché algunos funcionarios que dicen ‘gobernamos hasta el 10 de diciembre’. Me parece que se podrá consensuar. Yo apuesto a la institucionalidad y a la posibilidad de dialogar. El gobernador el 11 de diciembre tiene que arrancar con un Presupuesto donde sus definiciones de políticas públicas estén contenidas, no puede arrancar con definiciones que son de otro gobierno. Esto lo tengo claro.



—Pero el Frente Progresista tendrá mayoría en Diputados e incluso en la Asamblea Legislativa



—Tomo la experiencia de la gestión de (Antonio) Bonfatti gobernador donde fui diputado. Desde el justicialismo, en las principales leyes como los presupuestos, la seguridad y algunas leyes importantes siempre hemos acompañado, garantizamos gobernabilidad. Confiamos ahora que el bloque mayoritario hará lo mismo. Tendremos diferencias en cuestiones más puntuales. Los siete legisladores que integramos el frente Juntos tenemos diálogo, tenemos esa particularidad y creo que van a encontrar en nosotros la posibilidad de discutir los proyectos, de incorporar sugerencias. Me parece que no será diálogo complicado porque replicamos la experiencia de años atrás que, en verdad, no fue traumática. Siendo mayoría aprobamos los cuatro presupuestos de Bonfatti, la emergencia en seguridad, etc. Esperamos lo mismo y creo que es posible hacerlo.



>>> Bielsa

—¿Cuál es el rol que tendrá Bielsa en el gobierno de Perotti?

—Me lo imagino participando. No lo personalizo en María Eugenia. Obviamente si ella está será mejor, pero también sé y creo que sus equipos técnicos van a estar en los espacios que Omar puede definir. No puedo decir si María Eugenia o Sukermann van a ser ministros, eso es resorte exclusivo del futuro gobernador, pero sé que los diferentes van a tener mucho que ver con el armado del Ejecutivo. Yo la veo participando activamente.



La lista y Fernández - Fernández



—¿La reciente lista de diputados nacionales fue un trabajo interno o vino armada desde Buenos Aires?



—Fue una decisión más vinculada a lo nacional. El trabajo interno del partido fue la constitución del frente donde trabajamos mucho, fuimos quince partidos, incorporamos uno más al frente provincial. Nosotros desde el partido provincial venimos trabajando en consonancia con el partido nacional y coincidimos, no es una cosa que se nos impone. Dialogamos con las autoridades nacionales y desde hace muchos meses íbamos a acompañar la decisión del partido nacional, más allá de los nombres. Cuando hicimos el Frente de Todos ya estaba definida la fórmula y el PJ con 14 partidos más tomó la decisión de acompañar ese frente. No fue una decisión del presidente, fue consensuada con senadores, diputados, dirigentes, espacios, Omar Perotti. Por eso cuando me preguntan qué incidencia puede tener en Santa Fe la participación de (Miguel) Pichetto en la fórmula del oficialismo digo en el peronismo provincial: ninguna. El ciento por ciento participa de esa definición que se ha tomado con el partido nacional.



— ¿Lo de Urtubey igual?



—Conozco algunos grupos que apoyan a Urtubey



—Pero usted dice que el PJ santafesino está encolumnado con Fernández - Fernández.



—Con el PJ nacional y con la fórmula Fernández - Fernández.



—Y la lista de diputados...



—Respeto a todos los dirigentes, todos son importantes y creo que pueden acompañar una cuestión nacional en defensa de los intereses. Como Omar, Alejandra, María Eugenia definen quiénes van a ser sus legisladores, es razonable que esto se consulte con Alberto Fernández, con Cristina. Más allá de que estábamos informados, yo reivindico a todos los candidatos porque siempre han estado a la altura de las circunstancias. Me parece bien lo que ocurrió.