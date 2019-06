https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 30.06.2019 - Última actualización - 8:56

8:54

Con más entereza que inteligencia, mejoró en el complemento y logró imponerse al meritorio Estudiantes de Paraná. De este modo, será anfitrión de las semifinales por el quinto al octavo puesto.

Con no pocas dificultades CRAI hizo lo que debía Con más entereza que inteligencia, mejoró en el complemento y logró imponerse al meritorio Estudiantes de Paraná. De este modo, será anfitrión de las semifinales por el quinto al octavo puesto. Con más entereza que inteligencia, mejoró en el complemento y logró imponerse al meritorio Estudiantes de Paraná. De este modo, será anfitrión de las semifinales por el quinto al octavo puesto.

En un partido de enorme intensidad, CRAI logró sobreponerse a las situaciones adversas que lo acosaron durante grandes lapsos del desarrollo y venció al Club Atlético Estudiantes de Paraná, por 38 a 27, posicionándose de manera inmejorable para la definición del quinto al octavo lugar del Top 8 del Regional del Litoral 2019.

Ante un buen marco de público y con los condimentos que siempre acarrea este verdadero clásico del rugby en nuestra región (sustentado por la historia entre CAE y el Colegio de la Inmaculada Concepción de María), el partido comenzó con múltiples atractivos.

La mayoría de ellos, generados por los backs paranaenses y en especial, por la jovencísima pareja de medios, en la que descolló Simón Bollo, impecablemente acompañado por el apertura Francisco Lescano.

Como si esto fuese poco, desde la posición de fullback Tomás Ferreyra aportó eficiencia en la función y potencia en las réplicas; sumando además la capacidad del wingr Joaquín Maiztegui y la capacidad del capitán, Franco Cartorelli.

De ese modo, CAE comenzó a establecer nítidas diferencias por afuera; mientras su pack de forwards se debatía en equilibrada lucha con sus anfitriones. Una y otra vez, la capacidad de repentización de los backs visitantes, hizo estragos en la desorientada defensa santafesina.

Solo la solvencia de sus forwards y algunas esporádicas acciones destacables, permitieron que CRAI se mantuviera a tiro en el marcador y hasta cerrase el parcial con un impensado 21 a 20 a favor.

El segundo tiempo

El complemento tuvo un inicio similar al comienzo del partido, ya que rápidamente CAE apoyó su tercer ensayo, pasando a prevalecer por 27 a 21.

Minutos después, producto de la entereza de los santafesinos, también comenzó a equilibrarse el juego en los grandes espacios, con lo cual parecieron cerrarse las profundas grietas generadas por el implecable accionar de los atildados entrerrianos.

Con más corazón que inteligencia, y pese a cometer innumerables errores en las tomas de decisiones, CRAI logró posicionarse no solo del marcador, sino también del contenido, por primera vez en el partido.

Recién allí, aproximadamente a una decena de minutos del cierre, irrumpió la sensación que podía conseguir imponerse en un partido clave para definir cuestiones muy importantes en el torneo, como asegurarse la división superior del TRL 2020 y además, acceder al Torneo del Interior B 2019.

Finalmente lo consiguió, merced a una producción colectiva e individual que volvió a desnudar falencias de diferentes tipos, pero que quizás encuentren su mayor sustento en las cuestiones mentales. Porque ayer, volvió a distar de ser el equipo concentrado y prolijo que supo conquistar éxitos de relevancia, ante varios de los adversarios más aquilatados de la competición.

Emocionante reencuentro: Merecido tributo al Padre Petty

Con la participación de ex alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción de María, ayer se concretó en CRAI un almuerzo de camaradería en reconocimiento al RP Dr. Miguel Petty SJ (en la foto, junto al ex presidente Reinaldo Gervasini y con la plaqueta recibida), quien vive desde hace años en dependencias del centenario establecimiento jesuítico. Como tantas veces se expresó, vale recordar que el querido Padre Miguel, fue factotum de los inicios del rugby en la década del sesenta en el colegio más antiguo de la República Argentina. Años después volvió al lugar en el que fue Prefecto de pupilos y en el que actualmente lleva a cabo una valorada acción de orientación y estímulo con alumnos y ex alumnos. Ex jugadores de su primer paso por Santa Fe e integrantes de ASIA (Antiqui Societas Iesu Alumni), lo rodearon de afecto y reconocimiento, a quien previamente había bendecido a los sectores recientemente inaugurados en la prestigiosa entidad deportiva.