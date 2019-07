https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.07.2019 - Última actualización - 7:28

7:26

Lo informó ayer el club cordobés a través de sus redes sociales oficiales. El ahora ex futbolista de Unión se despidió del club de la avenida.

Hoy se suma al plantel Fragapane ya es jugador de Talleres Lo informó ayer el club cordobés a través de sus redes sociales oficiales. El ahora ex futbolista de Unión se despidió del club de la avenida. Lo informó ayer el club cordobés a través de sus redes sociales oficiales. El ahora ex futbolista de Unión se despidió del club de la avenida.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

“Franco Fragapane, nuevo refuerzo de Talleres”, dice escuetamente el título de la hasta ayer “la” noticia en el portal oficial del club “Tallarín”. El desarrollo de la misma agrega: “La Comisión Directiva del Club informa que Franco Fragapane es nuevo refuerzo de Talleres. El delantero llega de jugar en Unión de Santa Fe y se vincula al club con un contrato por tres años. Fragapane se sumará a la pretemporada albiazul este lunes y será presentado ante la prensa en la sala Talleres de Selección”.

De esa manera, la entidad cordobesa daba a conocer en la víspera, la transferencia del mediocampista que se desempeñó en Unión durante dos temporadas, con un muy buen rendimiento en la culminada en mayo, logrando el equipo de Leonardo Madelón, una gran tranquilidad en cuanto a los promedios, un muy buen posicionamiento en la tabla de la Superliga 2018-2019, y la segunda clasificación consecutiva a la Copa Sudamericana.

El préstamo del ex jugador de Boca y Arsenal venció el 30 de junio, pero con un permiso especial, no concurrió a los entrenamientos cuando el cuerpo técnico tatengue comenzó la pretemporada junto al plantel, el 12 de junio. Era un secreto a voces que Fragapane no continuaría jugando en Unión, sólo restaba conocerse su nuevo destino.

Se hablaba de varios clubes argentinos interesados en su participación (entre ellos Talleres), incluso se había mencionado de alguna posibilidad de emigrar al exterior, pero finalmente, y a pesar de haber recibido una tentadora oferta por parte de la dirigencia para continuar en la institución rojiblanca, el mediocampista decidió seguir su carrera en Talleres de Córdoba, ahora dirigido por el uruguayo Alexander Medina.

Lo hace después de quedarse con el pase en su poder tras dos años en Unión, durante los cuales jugó 59 partidos oficiales, convirtiendo 11 goles, teniendo actuaciones destacadas en la segunda temporada. Hoy se incorporará a los trabajos junto a sus nuevos compañeros, después de haber sorteado sin inconvenientes la revisión médica correspondiente.



Hay que recordar que Franco Fragapane, nacido hace 26 años en Godoy Cruz (Mendoza), comenzó su carrera en en 2011 Boca; luego, en 2014, se trasladó a España para jugar un temporada en el Elche y otra en el Celta de Vigo; en 2016 regresó a Argentina para vestir la camiseta de Arsenal, y a mediados de 2017 llegó a Unión. Jugó en la Selección Argentina durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara, ganando la medalla de plata. Allí convirtió un gol en la victoria 3-0 sobre Costa Rica por la primera fase del torneo.

Mensaje de despedida

Franco Fragapane eligió su red social Instagram para despedirse del Club Atlético Unión. Lo hizo de la siguiente manera: “Llegó la hora de despedirme de un club que me dio una oportunidad muy linda en mi vida, quiero agradecer a todos mis compañeros que tuve en estos 2 años y a toda la gente que trabaja en el club, utileros, kinesiólogos, cuerpo técnico, cocineros y cancheros! Fueron 2 años hermosos que se lograron cosas muy importantes... Gracias a todo el pueblo Tatengue que siempre me banco!!”.