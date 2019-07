Se retuvieron más de 2100 toneladas de granos y legumbres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se inspeccionaron molinos de maíz y de soja, procesadores de granos y molinos de harina de trigo. En ambas provincias hubo inhabilitaciones y retención de granos.

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, realizó inspecciones en las provincias de Santa Fe y Entre Rios en las que detectó irregularidades.

En la inspección de un molino de maíz en de la localidad de Alvarez, en Santa Fe, se detectó que la firma poseía maquinaria para realizar calibrado y fraccionado de legumbres, actividades que desarrollaba sin tener matrícula del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), intimándolo para obtenerla. Además fue inhabilitado para desarrollar la actividad y se retuvo 360 toneladas de legumbres y 130 toneladas de soja embolsada.



Por otra parte, en una importante firma dedicada a la compra venta de cereales y a la producción de harina micronizada de soja de la localidad de Chabás, se detectaron 10 silosbolsas acopiados en las instalaciones de la planta industrial, cuyos granos habían sido trasladados sin Cartas de Porte y el movimiento no se asentaba en los libros oficiales ni se declaraba en las Declaraciones Juradas de movimientos granos, lo que motivó la interdicción y la inhabilitación para comercializar más de 1.600 toneladas de ese cultivo.



En Santa Isabel, durante una inspección a un molino de harina de trigo, se constató que la firma operaba con 6 depósitos mayoristas de harina no matriculados en RUCA, y que el Controlador Electrónico de Molienda de trigo no garantizaba los parámetros de inviolabilidad que establece la normativa vigente, se le otorgaron 72 horas para realizar las reformas instruidas bajo apercibimiento de que se le suspenda la matrícula de no cumplirse.



Mientras que en un importante molino harinero de Concepción del Uruguay de la provincia de Entre Ríos se detectó que la firma durante 2019 había remitido más de 2.500.000 k de harina a un depósito mayorista de González Catán de Buenos Aires que no poseía la matricula correspondiente de RUCA, y que durante la inspección se descubrió que era propiedad de la empresa. Es por ello que se lo inhabilitó a seguir remitiendo harina a ese destino hasta tanto no se matricule dado que el hecho implica un beneficio logístico respecto del resto de los actores de la cadena, no previsto en la normativa vigente.