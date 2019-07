Este martes se normaliza la atención en el vacunatorio del hospital Iturraspe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el robo del domingo a la madrugada, el lunes el nosocomio no pudo prestar el servicio de vacunación. A pesar de que robaron dos computadoras, el director Francisco Villano afirmó que la información de los pacientes está resguardada.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

El domingo, durante la madrugada, delincuentes ingresaron a robar al hospital Iturraspe, en el sector donde atiende el vacunatorio y un consultorio, ubicado sobre Av. Perón. Por este motivo, el servicio se suspendió durante este lunes. “Para mañana la situación va a estar normalizada, ya nuestro personal de informática está instalando las nuevas computadoras. Desde la primera hora de la mañana del martes, vacunación ya estaría trabajando”, informó el director Francisco Villano, en diálogo con El Litoral, y sostuvo: “El daño económico es mínimo y no es para tener en cuenta, fue más un daño moral para el sistema de salud que se brinda a la gente y es tan sensible como lo es el área de vacunación donde se atiende a niños, adultos mayores y adolescentes”.

Los ladrones accedieron al edificio desde la avenida Perón tras “barretear” una reja que había sido soldada con el fin de evitar los robos y estaba reforzada con un candado. Del lugar se llevaron dos computadoras completas y una impresora. “Nos robaron equipamiento informático, pero no la información, eso es lo importante”, afirmó , y detalló que los datos están conectados en línea a un servidor central, por lo que no quedó registro en las dos computadoras que fueron sustraídas. “La información sanitaria no salió del hospital”, aseguró Villano.

Investigación

“A primera hora nos pusimos a disposición de la policía, quienes ingresaron a tomar huellas y fotografías para investigar este tema. También accedieron a las cámaras para ver si las exteriores —ubicadas sobre Bv. Pellegrini y Perón— pudieron registrar algo”, dijo el director.

Acerca del servicio de vigilancia con el que cuenta el Iturraspe indicó que el sistema de seguridad abarca el ingreso principal (sobre Bulevar Pellegrini) y las áreas internas del efector. “Tenemos entre ocho y diez cámaras entre los pasillos y patios interiores para ser vigilados adecuadamente. Pero lo que viene de afuera hacia adentro, como ingresaron en este caso, es difícil de controlarlo para nosotros, porque ingresaron desde la calle y salieron por el mismo lugar”, explicó Villano.