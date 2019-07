"Somos alternativa de diálogo a la confrontación de la grieta"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena reivindican la construcción y gestión del Frente Progresista y proponen llevarlo al Congreso. Respaldo a Roberto Lavagna.

Nacieron en hogares donde se respiraba y se vivía política, sus padres ocuparon cargos partidarios y electivos. Ellos empezaron a militar en la escuela secundaria, tienen experiencia en la función pública y ahora encabezan la lista de candidatos a diputados de Consenso Federal o el Frente Progresista para las elecciones de diputados nacionales. Son Enrique Estévez (35 años), socialista, hijo de Guillermo Estévez Boero quien fundara el Partido Socialista Popular que en 2002 se fusionó con el Partido Socialista Democrático y dio origen al actual Partido Socialista; y Carolina Piedrabuena (40), radical, hija de Eduardo Piedrabuena, quien fuera concejal local e integrante de la mesa provincial de conducción de su partido. Estévez es concejal en Rosario, reelecto el 16 de junio mientras que Piedrabuena es subsecretaria de Administración en el Ministerio de Educación.

— Todo un desafío encabezar la lista de Consenso Federal tras la derrota del Frente Progresista en la elección provincial...

—Estévez: Es una enorme responsabilidad que tomamos con mucho entusiasmo, con ganas. Con Carolina nos conocemos desde hace muchos años y estamos contentos de poder recorrer este camino que, si nos acompaña la ciudadanía, nos llevará a la Cámara de Diputados. El objetivo es defender los derechos de la provincia de Santa Fe, sus intereses, bregar por un federalismo que desde hace mucho tiempo viene faltando en la Argentina y aportar nuestro grano de arena a esta construcción de Consenso Federal. Consenso tiene como objetivo superar la grieta con una persona como Roberto Lavagna que nos propone ámbitos de diálogo, de consenso, para recuperar una confianza que necesitamos para proponer soluciones mínimamente a mediano plazo, para transitar otro camino a esta grieta que se presenta entre el ajuste y la corrupción del pasado. Estamos convencidos que de esta confrontación permanente no va a sacar nada bueno. Desde la provincia y de todos los partidos que componemos el hoy Consenso Federal venimos trabajando juntos en lo que es el Frente Progresista y podemos demostrar en una construcción hasta contractural en la Argentina donde ocho partidos trabajan sobre las coincidencias y le proponen a la ciudadanía -no solamente desde un punto de vista electoral- sino también de gobierno con hechos concretos que las cosas se pueden realizar de una manera diferente, sin corrupción y garantizando derechos para la ciudadanía.

—Piedrabuena: Es necesario generar alternativas a estos dos modelos que están en pugna y que sólo expresan la confrontación de unos con otros. El gobernador y otros actores de la política argentina como Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín venían trabajando sobre la base de consensos para pensar en una Argentina de futuro, con un programa. Hay allí una similitud con la conformación del Frente Progresista. No fue un mero acuerdo electoral, fue en base a un consenso programático que tuvieron los partidos. Como jóvenes debemos empezar por los consensos y con un punto de partida que no sea la confrontación; la confrontación no nos va a llevar a ningún lugar. El modelo kirchnerista dejó tierra arrasada, corrupción increíble y el modelo macrista genera exclusión, endeudamiento. Estamos rompiendo los cimientos de esta democracia porque no tenemos justicia, un Congreso que de escribanía pasó a no funcionar para no buscar consensos. Tenemos mucho para aportar y cuando seamos legisladores vamos a proponer una alternativa diferente en base a la discusión. Hay muchos temas que demandan los santafesinos en discusiones en beneficio de la provincia. Hasta ahora hemos tenido legisladores que representan algunos proyectos de algunas personalidades nacionales pero no estamos teniendo legisladores que vayan al Congreso a defender los intereses de la provincia.

—Ustedes ¿representan un cambio generacional en el Frente Progresista?

— Estévez: Hay en la política en general una renovación que es lógica. Si vemos los resultados de las últimas elecciones, el Frente Progresista ha tenido en las principales ciudades de la provincia como propuestas hombres y mujeres que han representando las ideas y valores del frente. Lo podemos ver desde Venado Tuerto, Villa Constitución, las mismas Santa Fe y Rosario, y otras ciudades donde han ido apareciendo nuevos dirigentes que tenemos este desafío: sostener en unidad el proyecto progresista santafesino. Ya estamos trabajando de nuevo, recorriendo la provincia y dialogando entre todos para proponerle al país lo que hicimos en la provincia.

—¿Les gusta la fórmula Lavagna - Urtubey?

—Estévez: Nos gusta porque Lavagna es una persona que garantiza el diálogo, ese diálogo y consenso que nos permite recuperar la confianza, que garantiza que no siga existiendo confrontación. La estrategia de la grieta es temeraria para el país, lleva a un desgaste de las instituciones de la democracia, desgaste peligroso; la grieta aporta mayor descreimiento en la política y la democracia. Lavagna ha tenido la experiencia de llevar adelante la economía del país en un momento muy difícil, tiene un equipo económico que es reconocido a nivel nacional e internacional y ha tenido conducta coherente a lo largo de su historia de ser persona confiable, que genera confianza y diálogo. En todas las coaliciones políticas existen diferencias pero como en el Frente Progresista Cívico y Social la clave es trabajar en las coincidencias y Consenso Federal claramente representa eso, una alternativa de diálogo a la confrontación de la grieta.

—¿Los radicales alguna vez lo llevaron de candidato a presidente?

—Piedrabuena: Los radicales acompañamos a Lavagna justamente en esto, en ser el capitán en un momento de crisis. Nos seduce cómo se fue formando esta idea, buscando puntos de consenso. Nos importa a la hora de acompañar a una fórmula, la propuesta. No hay propuestas sobre la mesa, no hay puntos de consenso. No solo pasaron doce años de kirchnerismo y casi cuatro de macrismo, y no hay rumbo claro en la política nacional. El otro punto es el federalismo, las provincias somos las primeras en sentirnos discriminadas a la hora del reparto de recursos, y esta experiencia plantea la fortaleza en lo federal. Se necesita una nueva distribución porque seguimos teniendo una macrocefalia en el país y eso hay que intentar romper.

—Lifschitz trabajó mucho en el armado de esta alternativa y no integra la fórmula al igual que tampoco otros dirigentes progresistas. ¿La inclusión de Urtubey no hace ruido en sectores progresistas?

—Estévez: Desde el Partido Socialista siempre hemos estado convencidos de la necesidad de construir una alternativa. Las alternativas se construyen para avanzar, se avanza en la medida de las posibilidades que da la realidad y se construye con las herramientas que hay en la realidad. Comentar la realidad es fácil, modificarla es difícil. Tenemos un aprendizaje muy importante para aportar y es el trabajo que venimos realizando desde hace más de veinte años con el Frente Progresista. En toda coalición hay diferencias, pero a nosotros lo que más nos importa es que haya coincidencias y esas coincidencias son más importantes que las diferencias. Podemos tener diferencias sobre temas puntuales, pero sobre los temas centrales que pueden sacar este país adelante tenemos coincidencias absolutas. La primera coincidencia es salir y romper esta grieta que nos lleva al enfrentamiento, a la confrontación. El negocio político de la grieta es la confrontación. No hay voluntad de diálogo, la grieta consiste en marcar las diferencias con el que tenemos enfrente para acumular poder. Por eso quieren destruir al adversario. No hablan de adversarios, hablan de enemigos y en esa estrategia se constituye esas discusiones en enemigos al punto tal que en Rosario desde hace varios años no se festeja el Día de la Bandera, algo tan sencillo, tan unánime para todos los argentinos y la grieta se lo llevó puesto. Hay un porcentaje muy grande -un 50%- que no se siente identificado con estos polos pero al momento de optar por uno u otro se opta por el espanto al que se tiene enfrente, no por una elección positiva. La propuesta de Lavagna es por la propositiva, una mirada de país hacia futuro distinta, diferente de otras propuestas que tienen que ver con ganarle al que se tiene enfrente. La mejor propuesta de Mauricio Macri es que no vuelva Cristina; la mejor propuesta de Cristina es que se vaya Macri. En esa discusión estéril se encuentra el pasado del país y no el futuro; queremos construir futuro con las herramientas que tenemos.

Mirada socialista

Hoy el Partido Socialista no tiene representantes en el Congreso de la Nación. En el regreso a la democracia, fue Estévez Boero en 1987 el primero en sentarse en la Cámara de Diputados en su bloque que se mantuvo hasta 2015. Ahora es su hijo quien busca la banca. “Soy secretario general del Partido, tengo diálogo con todos los sectores, con todos los dirigentes principales. Después de lo que pasó el 16 de junio nuestra principal preocupación es fortalecer el Frente Progresista y el espacio progresista con un desafío: tener una actitud política de acompañamiento y colaboración con el gobierno electo pero fundamentalmente de defensa de lo construido hasta acá. Ésa es la brújula que nos lleva a transitar en la misma dirección.”

Mirada radical

Piedrabuena afirma que “el radicalismo santafesino mayormente está en el Frente Progresista. Si bien se perdió la provincia, se gobierna en muchísimas comunas y municipios. Necesitamos fortalecer el Frente y tiene que haber legisladores que estén en ese proyecto. El Frente debe llevar al Congreso legisladores que defiendan a Santa Fe y que defiendan las políticas provinciales que esperamos que se sostengan en los próximos años”.

Lista

Consenso Federal está integrado en Santa Fe por el Partido Socialista, PDP, GEN, Libres del Sur y la lista además de Estévez y Piedrabuena la integran Horacio Ghirardi, Florencia Barcarolo, Gabriel Báez, Marilina Grande, Ramiro Arola Lecour; Araceli Medrano; Ramiro Galassi y Sandra Clerici.