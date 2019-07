La defensa de Cristina Kirchner arrancó con planteos de nulidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta de la expresidenta Cristina Kirchner, comenzó con los primeros planteos de nulidad contra el juicio oral y público que se lleva adelante en su contra por fraude en la obra pública.

Los acusados, luego de la lectura de cargos, podrán no asistir a las audiencias en Comodoro Py. Foto: Archivo El Litoral

Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

NA - Télam



El abogado Carlos Beraldi, la primera de las defensas en hacer planteos en las cuestiones preliminares, adelantó que hará cinco planteos de nulidad en contra de la realización del juicio.



El primero de los planteos que argumentó el abogado de la expresidenta es porque dijo que hay un doble juzgamiento en contra de la senadora nacional, pues ya se la investiga en otras causas por asociación ilícita y a raíz de supuestas maniobras similares: “Hay una misma conducta”, explicó.



El segundo de los planteos está vinculado a la violación de la defensa en juicio que señaló Beraldi.



La senadora Kirchner no concurrió a la audiencia porque tenía prevista una reunión en la Cámara alta antes de viajar a Cuba para visitar a su hija.



Finalizada la larga lectura de la acusación que llevó un mes de proceso, se reaunudó este lunes el juicio con la etapa de lo que se llaman “cuestiones preliminares”, el momento en el cual los abogados de los acusados pueden plantear nulidades vinculadas con los actos previos del juicio y cuestionamientos a la integración del tribunal.



El tribunal -una vez que escuche la posición de los acusados y del fiscal- estará en condiciones de resolver sobre las nulidades.



Cabe recordar que para la etapa del juicio que se inicia no es obligatoria la asistencia, pero se debe informar al Tribunal si se estará o no presente.



De hecho, otros acusados, los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, informaron que no desean el traslado a los tribunales federales de Retiro y no concurrirán al juicio.



La ex presidenta es juzgada junto a los detenidos De Vido, Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López por integrar una supuesta asociación ilícita que direccionó el 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de este último.



Además, se los acusa del pago de sobreprecios, entre otras irregularidades.



La ex mandataria había faltado el lunes pasado al juicio porque mantuvo una reunión en el Senado con Sergio Uribarri.



>>> Citan a Alberto Fernández como testigo en causa memorándum con Irán

El juez federal Claudio Bonadio citó al precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, para que declare como testigo en la causa que investiga el memorándum con Irán.

La decisión surgió luego de que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner ratificara sus críticas al pacto que firmó su actual compañera de fórmula, Cristina Fernández, con el país islámico, y que luego fue declarado inconstitucional por el Congreso argentino.

Bonadio, que tiene a su cargo la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, ya había pedido el desafuero y la prisión preventiva contra la actual senadora de Unidad Ciudadana, acusada en un primer momento de traición a la Patria por la firma de ese tratado de entendimiento, aunque luego la carátula fue cambiada a encubrimiento agravado.

Si bien la causa había pasado a manos del Tribunal Oral Federal 8, que prepara el juicio contra la ex presidenta, Bonadio todavía puede pedir medidas de prueba en el marco de la instrucción.

En ese contexto, el magistrado decidió llamar a declarar a Alberto Fernández, que este domingo, durante una entrevista televisiva, volvió a criticar el Memorándum con Irán, aunque aclaró que, para él, su compañera de fórmula no incurrió en ningún delito.