Malestar en Villa Eloísa por una promesa incumplida de Nación de reparar la Ruta 178

Lunes 01.07.2019

18:21

Se trata de la repavimentación de 15 kilómetros que están destruidos y son fundamentales para el ingreso y egreso de los más de tres mil habitantes del pueblo. Vialidad Nacional se había comprometido a iniciar las obras a principio de mes.

Una particular protesta iniciaron los vecinos de Villa Eloísa meses atrás. Consiguieron llamar la atención y las promesas políticas no demoraron en llegar, pero las obras no arrancan. Foto: Archivo El Litoral