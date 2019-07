https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paola Bravo se puso a disposición de la justicia Investigan por supuesto "enriquecimiento ilícito" a una diputada provincial electa

El Litoral | Pablo Rodríguez



La diputada provincial electa oriunda de Venado Tuerto, Paola Bravo, está siendo investigada por la Justicia Federal por supuesto “enriquecimiento ilícito”, en una causa que lleva adelante el fiscal Javier Arzubi y que se tramita en los tribunales de Rosario. La dirigente venadense hizo su descargo a través de su perfil de facebook, desestimando las acusaciones y asegurando que se pondrá a disposición de la Justicia.



El fundamento, es que la dirigente de La Cámpora, omitió maliciosamente la presentación de su declaración jurada patrimonial, conforme a las normativas vigentes.



Según trascendió en las últimas horas, en noviembre de 2018 Arzubi solicitó la declaración indagatoria de la funcionaria, pero el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, la rechazó. De esta manera, el fiscal interpuso un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, que el magistrado también desestimó.



A partir de allí, Azubi recurrió a la Cámara, que en una resolución unánime de la Sala A, abrió la queja, le concedió la apelación y ordenó al Juzgado que le remita el expediente. La investigación está delegada en el fiscal Arzubi, quien el año pasado solicitó la indagatoria de Bravo por entender que se había conformado el “estado de sospecha” para pedirle explicaciones sobre sus bienes.



Ante la sorpresa, Bravo se expresó a través de sus redes sociales. A través de su muro de Facebook dijo que se le “endilga de un hecho, del cual por supuesto lo niego enfáticamente ya que tengo todo presentado en debida forma y tiempo”.



“Aclaro que aún no he recibido notificación fehaciente, pero demás está decir que estaré a disposición de la justicia. Este tipo de maniobras se han repetido en distintos niveles que amedrentan pero que no intimidaran nuestra forma de continuar trabajando”, continúa el mensaje.



Y agregó: “Durante mi gestión de Anses hemos podido llevar las políticas de seguridad social a todos y todas en Venado Tuerto y la región, garantizando todos los programas del organismo estatal. Vivimos en una ciudad donde nos permite conocernos y tener un contacto directo entre nosotros y por eso es de fácil comprobación que mi situación patrimonial no ha cambiado. Como abogada creo en la justicia, estoy tranquila con mis actos y estaré siempre a disposición”.



Bravo, fue jefa de la delegación venadense de ANSeS hasta los albores del macrismo. La abogada sigue siendo militante activa de La Cámpora y llegó por ese espacio a acompañar a Leandro Busatto en la lista de legisladores del Frente Juntos, pegados al electo gobernador Omar Perotti. El resultado obtenido le permitirá, a partir del 10 de diciembre, ocupar una banca en la Cámara baja provincial.