Lunes 01.07.2019

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Aire puro y buenos tiempos

Raúl Emilio Acosta

El publicista Daniel Canabal, cuando fue necesario hacer la campaña de Hermes Juan Binner al Concejo Municipal ofertó un slogan y un paisaje. Sobre el fondo de un cielo claro y unas nubes como las de los Simpson el “eslogan” decía: Aire puro para el Concejo.

Es el mismo publicista el que corona la campaña de Hermes Juan Binner gobernador con otro hallazgo sobre el mismo tema, el clima. El “eslógan” decía: Se vienen buenos tiempos. Otra vez un horizonte claro, nubes, candidato saco azul, camisa celeste corbata roja.

La categoría de afiliado, militante activo y que se fastidió por diversos desencuentros llevó a que fuesen otros los que decidieron las últimas campañas.

Daniel Canabal fue enviado al Canal estatal y ese tema, específicamente ése tema me provoca toda clase de eruptivas. Pertenezco al periodismo y la publicidad. Dejé de dar clases hace unos años en la carrera de periodismo. Lo sucedido en ese servicio puede definirse en este concepto: el capricho, los pactos políticos y la ceguera conceptual convirtieron una idea claramente estatista en una embajada abiertamente burocrática. Ojalá cambie y esas oficinas, decretos, presupuestos y materiales tengan otro sentido. En este año de 2019 el profesor Canabal estaba alejado del servicio activo en ese ente autárquico. Fue decisión del señor gobernador en acuerdo con Daniel Canabal.

Sus eslogan se corresponden, hoy, con lo que pasará desde el 11 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, la de Rosario y la Casa Gris, sede del gobierno provincial.

Aire puro y buenos tiempos es la esperanzada consigna de ambos intendentes electos y el próximo gobernador.

Si dejamos al ex animador televisivo con lo suyo en la ciudad capital el tema sigue siendo relevante para la provincia y para el sur.

Pablo Javkin espera convocar amigos de todo el país a conversar y traer ideas. Se recostará en la UNR y sus cuadros. Se ilusiona con una intendencia Siglo XXI.

Presentó una cuartilla con proyectos. Viene de una familia de abuelos y padres militantes. Sabe qué cosa es un aliado y qué diferencia tiene con “amistad” y funcionario eficiente. Rosario tendrá diferencias sustanciales. Hoy le aflige el tiempo que va desde el 1º de Julio al 11 de diciembre de 2019. Nunca dirá pesada herencia, pero salud, transporte, basura, adecuación del plan general de obras, que era siglo XX y quedó desactualizado e inservible, planeamiento, proyección 2030 de una ciudad desmadrada, empleados de concesiones de la costa, del hipódromo, del autódromo, la basura, los empleados de la provincia que vuelven no se sabe bien a qué... Demasiadas cosas. Los primeros 4 años de la intendente Fein, tironeada por la interna Bonfatti / Lifschitz (ella fue una decisión apresurada del actual gobernador para zanjar una interna de tres pre candidatos) no fueron buenos y estos últimos cuatro no mejoraron a la ciudad que no aprobó la gestión socialista en Rosario, y es este hecho el que pone a Javkin en intendente presuroso por tantos platitos chinos girando en el aire. Es un muchacho con años de “vida político partidaria” y experiencia en cuerpos colectivos e integrante del ejecutivo.

Fin de una historia. No será una intendencia socialista. No será una intendencia aislada. Es parte de una generación que sabe que Rosario no es una ciudad, es una región. Javkin es joven y lúcido. La herencia es pesada. Hará falta mas de una reunión para conciliar ideas, burocracia aburrida, desfasajes presupuestarios, planes y relaciones.

VECINOS Y PARIENTES EN LA DESGRACIA

Uno es peronista, Omar Perotti. Otro radical, Pablo Javkin. Vecinos y parientes a cargo de cuestiones que eran socialistas y ya no lo serán.

El presupuesto 2019 en ejecución, más la confección del 2020 que ya debería estar en trámite, con más los temas elementales. Salud, educación y seguridad ponen, sin habladurías, tachaduras ni enmiendas, al Gobernador que se va en necesaria charla y acuerdo con el que viene. Javkin toca timbre. Perotti toca timbre. En ambos casos por mandato popular.

Los empleados, los que se van y/o los que se quedan, los recomendados, los déficits y las prioridades. Nada es sencillo.

Perotti tiene muchísimas horas de vuelo. Desde la intendencia de Rafaela a ministerios, campañas electorales perdidas y ganadas (¿alguien olvida que le ganó a Reutemann y Binner, todos en la misma elección en una recordada ocasión...?)

Hay pendientes 2 créditos por 15 y 8 millones de dólares para PYMES, con tasa del 2,5 % en dólares (bajísimo) que debe iniciar este gobierno, aprobar esta Cámara de Diputados y ejecutar el gobierno que viene. Los hundirán... sí... no.

Tienen aprobada y en distribución un alimento materno infantil (Leche ACUNAR) que odia Mastellone y piden desde Urtubey a Vidal. Por su calidad y su costo y el sistema de ínfimo costo / flete. Una actualización típicamente peronista de una necesidad social.

Tiene un lío de caja jubilatoria, claúsula gatillo y empleados mal distribuídos. Todos quieren estar bajo el ombú. La sombra del empleo en el Estado.

Tienen un concepto diferente de la propia vida de los “Nodos”, pensados para desarticular al peronismo territorial y finalmente nidos burocráticos.

Le quitaron el sellito coimero de las comisarías a las vaquillonas en tránsito pero es el mismo gobierno que importó jefaturas de otras fuerzas a una policía que nunca entendieron.

La contemporaneidad es ineludible. Pesada herencia la existencia de “Los Monos”. Raras acciones de los socialistas. Bailan chamame con Sergio Berni, se enojan con la Bullrich, pero el lío no está resuelto; por el contrario, se agranda y se consolida.

El Plan de Salud es muy bueno, en teoría, podría discutirse su eficacia en el Siglo XXI pero lo cierto es que es muy caro y con duplicaciones. Se inauguraron edificios donde no hay especialistas que alcancen a cubrir los costos de la aparatología con horas de trabajo y requerimientos.

Perotti / Javkin se han cruzado en viajes internacionales de organizaciones que intentan actualizar a los funcionarios de gobierno. Se conocen. Uno debe “ordenar” una ciudad que está, por lo menos, desordenada. El otro proponer paz y orden a un territorio incendiado.

Desde su banca de “Senador Departamento Rosario” Marcelo Lewandowski espera. Él será el auditor que intentará que crezca el departamento y su ciudad cabecera. Fue el más votado, por lejos, en la región.

Desde su cargo de gobernador, con todos los líos de una inflación del 50% y una tasa del 70’% Perotti intentará gobernar. Sabiendo que debe charlar con Javkin... y con Lewandowski. Hay otros aires y otros tiempos en el sur. Eso dicen los pronósticos a diciembre de 2019.