El día que la "Pulga" se creyó un "Puma"

Parecía que Racing quería llevarse a Luis Rodríguez, pero no se trataba del delantero de Colón, sino de su homónimo uruguayo, marcador de punta de 21 años, a quien lo apodan de esa manera.

Todo parecía indicar que Racing venía a la carga por Luis Rodríguez, en realidad es así, el “Chacho” Coudet está interesado en contar con el jugador, pero para el bien de Colón y todos sus hinchas, no se trata de la “Pulga”, uno de los más queridos del plantel de Pablo Lavallén, sino de su homónimo uruguayo, un marcador lateral derecho de 21 años al que llaman “Puma”, que juega en Danubio, de la Primera División del fútbol charrúa.

Pero la historia comenzó con unos trascendidos, como siempre pasa en tiempos de receso de temporada y apertura de libro de pases. Para tranquilidad de los sabaleros, el mismo representante de la “Pulga“, Roberto San Juan, se encargó de desmentir lo que se había mencionado: “Luis se quedará en Colón hasta cumplir su contrato”.

De todos modos, hay que aclarar algo, la confusión fue generada por el mismo nombre y apellido, pero además, porque el propio atacante tucumano fue el que también se ilusionó con su posible transferencia a la Academia. Es más, recibió un llamado de una radio tucumana (LV12) y al consultarlo por lo que se decía, la “Pulga” contestó entusiasmado: “Automáticamente pregunté y resulta que parece que hay algo”.

Cuando parecía que no había peligro de que dejara de jugar en Colón luego de que el Monterrey de México, quien lo había sondeado, no realice la pertinente oferta por su concurso; parecía que Racing venía con todo por Luis Rodríguez. El mismo jugador se encargó de admitir que “hay algo”, al mismo tiempo que cristalizó sus ilusiones por vestir la camiseta de la Academia.

“Anoche estuve hablando con el representante sobre esta situación, pero no está nada definido. Me dijo que vamos a estar hablando en la semana”, comenzó diciendo la “Pulga” en diálogo con La Mañana de LV12. Luego contó que se enteró por periodistas de Buenos Aires y trató de verificar el rumor. “Automáticamente pregunté y resulta que parece que hay algo, pero como no se puede decir nada en el fútbol hasta que no se da... Yo estoy tranquilo”.

En la continuidad de la charla, se mostró ilusionado con la posibilidad: “Sería muy importante para uno que se dé una posibilidad así, en un club tan grande como es Racing. Sería mentirte decirte que uno no siente nada o le da lo mismo”.

En este sentido, dio a entender que será muy difícil rechazar la oportunidad si finalmente Racing lo busca: “Sería algo muy importante jugar en uno de los grandes de la Argentina, es el sueño de todo tucumano, de todo jugador del interior, lo difícil que se nos hace a nosotros llegar a Buenos Aires... Ojalá se pueda dar si es real la posibilidad”.

En el final de la nota, le preguntaron si el “Chacho” Coudet lo había contactado. “Son cosas que no se pueden decir todavía, hay que esperar”.