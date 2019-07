https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Beccacece no lo quiere, Madelón si...

Martínez no jugará en Independiente y tendría todo arreglado para volver

Al lateral derecho se le venció el préstamo con Unión y regresó a entrenar al Rojo, pero el nuevo entrenador no lo tendrá en cuenta. Aumentó la cuota societaria.

No está caído. Todo parece indicar que Damián Martínez seguirá jugando en Unión. Sebastián Beccacece le dijo que no lo tendrá en cuenta para Independiente, y el jugador desea seguir vistiendo la rojiblanca. Madelón “chocho...” Foto: Pablo Aguirre



El Litoral / deportes@ellitoral.com En las últimas horas de ayer se supo que Sebastián Beccacece, nuevo entrenador de Independiente, no tendrá en sus planes a Damián Martínez, futbolista perteneciente al elenco de Avellaneda, que jugó a préstamo las últimas dos temporadas, y con buenos rendimientos (sobre todo la 2018-2019), en Unión. Sabido esto, las posibilidades de que el lateral derecho retorne al equipo de Leonardo Madelón se acrecentaron, no sólo por lo mencionado anteriormente, sino por las ganas que tiene el mismo Martínez de volver a Santa Fe, y la conformidad que tiene el director técnico unionista con sus actuaciones, por lo que las chances de que retorne para jugar por lo menos una temporada más están intactas y cercanas. Hay que recordar que el marcador de punta llegó para la temporada 2017/2018, y de a poco le fue ganando el puesto a Emanuel Britez, debido a dos cosas: su mejores producciones futbolísticas y la consecución de acciones indisciplinarias de “Ema”, quien a pesar de haberse convertido en “ídolo” de muchos hinchas, esos actos terminaron por darle una salida, en este caso a Independiente, club al que se fue a préstamo. También hay que tener en cuenta que reglamentariamente, Unión no podría renovarle un contrato a préstamo a Martínez, ya que no está permitido hacerlo más de dos veces, sin embargo, al tratarse de un hipotético acuerdo entre el jugador, el club dueño de su ficha (Independiente), y Unión, la situación podría ser positiva para todas las partes. De todos modos, existe también la posibilidad que la entidad de la avenida adquiera una parte de su pase, ya que la idea es ir armando nuevamente el equipo que sufrió bajas muy importantes, sobre todo porque los tiempos cada vez son más cortos, y contar con un futbolista que ya se conoce es siempre una gran ventaja. Por lo que se pudo saber, Damián Martínez ya está en Santa Fe, esperando solucionar su continuidad en Unión, más allá de haberse sumado hace una semana el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, Ezequiel Bonifacio, quien juega en el mismo sector de la defensa, aunque también lo puede hacer como volante por derecha, algo a tener en cuenta después de la partida de Diego Zabala a Rosario Central, convirtiéndose en una alternativa junto al juvenil Ríos. Aumentó la cuota El Club Atlético Unión informó los nuevos valores de la cuota para socios, la que sufrió un incremento del 25 por ciento, el que se aplicará a partir de julio. El aumento, según informaron desde la institución, se debe al acuerdo paritario de Utedyc logrado a comienzos de este año (33 por ciento para el año 2019) que eleva la masa salarial de los empleados del club; al índice inflacionario acumulado al mes de mayo, cercano al 20 por ciento; otro aumento del 35 por ciento que se registró en el inicio del mes de junio (AFA-FAA) de los contratos de los futbolistas que pasan a ser profesionales. Además, aclararon que la actualización no se había efectuado en los primeros meses de 2019, ya que se consideró que los asociados debían afrontar los gastos de entradas y viajes por la participación internacional en Copa Sudamericana. ¿Y Castro? Hay una cuestión a resolver con el arquero Matías Castro, quien pertenece a Unión (tiene contrato hasta mediados de 2020) pero tendría todo arreglado con la dirigencia de Temperley, club en el cual atajó la temporada recientemente culminada. Igualmente, habrá que esperar cuál será la postura de Madelón y la dirigencia rojiblanca con respecto al portero uruguayo, teniendo en cuenta la lesión en la mano de Marcos Peano, que lo tendrá sin actividad por lo menos tres semanas. Hasta ahora, los guardametas que tiene “Leo” trabajando en Casasol son Sebastián Moyano (que llegó de Gimnasia y Esgrima La Plata) y el juvenil Alan Sosa.