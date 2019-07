Nuevas cumbias en Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres parejas se presentaron en la pista. Karina bailó con música en vivo de Los Palmeras y se llevó la mejor nota. Además, El Polaco hizo su estreno con Noelia Marzol.

La cumbia de Griselda

Marcelo abrió una nueva semana de ShowMatch con la reanudación del Súper Bailando, Griselda Siciliani salió a la pista junto a Nicolás Villalba para hacer una interpretación de “Me vas a extrañar”, de Damas Gratis.

Luego, Ángel De Brito (7) encabezó la tanda de devoluciones con un pedido de BAR. Y señaló: “Me gustó el look y el acting. Bailaron cumbia, así que felicitaciones”. Carolina “Pampita” Ardohain (7) observó “algunas imprecisiones” y aseguró que “pueden estar mejor”. A Florencia Peña (voto secreto) le gustó: “Los vi muy conectados y divirtiéndose”. En tanto, Marcelo Polino (4) sostuvo: “Me gusta que se diviertan entre ellos. Voy a bajar un punto porque la coach (Vanesa García Millán) no chequeó las botas de Griselda, que le quedaban incómodas”. A la hora del BAR, Flavio Mendoza notó falencias en los trucos, pero mantuvo la nota. A Laura Fidalgo le gustó la coreo y, por algunas fallas técnicas, también dejó el puntaje como estaba, al igual que Aníbal Pachano, quien hizo hincapié en “el problemita del taco”. Total: 18 puntos.

Nace una nueva pareja



A continuación, hizo su estreno una nueva pareja: El Polaco y Noelia Marzol regresaron a la competencia para bailar “Márchate ahora”, de Los Totora.

De Brito (3) les dio la bienvenida con el pulgar hacia abajo: “Me gusta que estén los dos en el Bailando. Pero la coreo no me gustó. Me pareció bastante aburrida y básica”. Para Pampita (7) faltó ensayo: “Los vi desprolijos desde el principio hasta el final”. Flor (voto secreto) les dio un voto de confianza: “Están para más. Es evidente que se están conociendo y necesitan más tiempo. Les tengo fe”. Y Polino (0) pidió el BAR y no tuvo piedad: “Me enojó lo que vi. El Polaco es un representante de la movida tropical y lo que hicieron fue un desastre”. En cambio, Flavio tuvo otra impresión y subió la nota: “Me encantó. Fue una cumbia original”. Laura también sumó una unidad: “Yo los vi prolijos y con una linda energía”. Por último, Aníbal coincidió: “Estuvieron conectados e hicieron el paso básico, así que para mí es punto para arriba”. Total: 13 puntos.

Potenciada por Los Palmeras



La tercera pareja de la noche fue Karina “La Princesita” y Damián García, quienes realizaron una coreografía del tema “La cola”, con la música en vivo de Los Palmeras.

De Brito (5) fue el primero en dar su devolución: “Me gusta cómo va evolucionando Karina, pero me parece que todavía tiene que trabajar en la expresión de su cara”. A Pampita (9) le gustó la incorporación de Los Palmeras y que la coreo fuera “divertida”. A Flor (voto secreto) le encantó: “Más que una coreo, fue un show. Se armó algo lindo en la pista”. Por su parte, Marcelo Polino (6) volvió a pedir el BAR y quedó encantado: “Fue un número redondo, salió divino. Fue lo mejor que vi hasta ahora”. Cuando tomó la palabra, Flavio destacó: “Fue realmente una cumbia santafesina. Punto para arriba”. Laura también los felicitó y subió la nota. Y finalmente Aníbal concluyó: “Me encantó. Karina fue absolutamente seductora. Punto para arriba”. Total: 23 puntos.