Martes 02.07.2019

DE ORLANDO MARTÍNEZ Estrenan "Noche Azul" Con dirección general de Antonio Germano, la obra se presentará con dos funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal.

“Noche Azul” de Orlando Martínez se estrena en la Sala Marechal del Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020), con dos funciones este viernes y sábado a las 21.30. La obra cuenta con la dirección general de Antonio Germano y las actuaciones de Beatriz Fankhauser, Eduardo Broggi y Orlando Martínez.

La escenografía y el vestuario son trabajo de Ariel Aier Pic; mientras que la fotografía y el diseño son autoría de RD fotografía. Nicolás Sánchez está a cargo de la asistencia técnica. El espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Sobre la obra, Martínez reflexiona: “Luis A. Spinetta dijo un día ‘La soledad es un amigo que no está’. Don Atahualpa decía ‘un amigo es uno mismo, pero con otro cuero’ y yo me sumo humildemente a las palabras de estos dos grandes con esta obra: Cuando la amistad es sincera y contenedora no hay soledad posible”.