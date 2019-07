https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.07.2019 - Última actualización - 9:21

9:12

Salta, Tucumán y Jujuy fueron los lugares más vendidos para estas vacaciones invernales. Son más baratos que otros destinos, como el sur. Desde las agencias locales coinciden en que el pago de viajes en 12 cuotas con un 20 % de interés -antes era del 45 %- ayudó a que las familias viajen; pero había más expectativas.

El programa Ahora 12 traccionó a medias la venta de paquetes turísticos Ese encanto "gasolero" del noroeste, el destino más elegido para el receso Salta, Tucumán y Jujuy fueron los lugares más vendidos para estas vacaciones invernales. Son más baratos que otros destinos, como el sur. Salta, Tucumán y Jujuy fueron los lugares más vendidos para estas vacaciones invernales. Son más baratos que otros destinos, como el sur. Desde las agencias locales coinciden en que el pago de viajes en 12 cuotas con un 20 % de interés -antes era del 45 %- ayudó a que las familias viajen; pero había más expectativas.

El Litoral / area@ellitoral.com

A fines de mayo, el Gobierno nacional relanzó el programa Ahora 12 con la intención de “incentivar el consumo interno”. Para rubros como electrodomésticos volvieron las cuotas sin interés, y para el turismo (a destinos nacionales) hubo una fuerte rebaja en las tasas —del 45 % al 18-20 %—. En la ciudad, representantes de agencias turísticas tuvieron posiciones dispares con respecto al programa: algunos lo ponderaron y aseguraron que la gente utilizó esta herramienta; otros, que no fue lo que se esperaba, y que “se comunicó mal” desde Nación.

Más allá de esto, para este receso invernal que se avecina —8 al 19 de julio—, los santafesinos eligieron en su mayoría el noroeste del país, es decir, destinos a ciudades como Salta, Tafí del Valle (Tucumán) y San Salvador de Jujuy, por encima de los más tradicionales (Bariloche, Cataratas o Carlos Paz), en buena medida porque el noroeste es más económico o “gasolero” en comparación con la Patagonia, donde las excursiones son mucho más caras. “En el noroeste se ‘pilotea’ un poco más y siempre es atractivo; la gente tiene en cuenta esto”, sintetizó el titular de una agencia local.

Respecto de las concreciones de ventas de paquetes turísticos, la mayoría fueron viajes en colectivo (muy pocos aéreos). “Hubo consultas por Bariloche, Cataratas Termas de Río Hondo. Pero el norte y oeste del país fue lejos lo más vendido. ‘Volaron’ estas opciones. Ya es una tendencia que viene consolidándose desde hace rato”, le dijo a El Litoral Norberto Marchi, dueño de Making Way Agencia de Turismo. En ese sector del país las excursiones son más baratas que en otros destinos. “Este es un factor que incide al momento de adquirir un destino”, agregó.

Estimaciones comparadas

En términos estimativos, un paquete turístico de siete noches en el noroeste cuesta unos 13 mil pesos por persona, e incluye viaje en bus semicama, media pensión (desayuno y cena), con llegada a San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Salta y Jujuy, más una docena de excursiones. Contando gastos en comida y otros, cada persona llega a gastar unos 20 mil pesos en total.

Haciendo una comparación, Bariloche cuesta unos 10 mil pesos por persona (viaje, alojamiento más una excursión incluida). Pero otras excursiones no incluidas (a la Isla Victoria, Cerro Catedral o Bosque de Arrayanes, por ejemplo) son caras: valen entre 1.500 y 2 mil pesos cada una. “Se termina gastando (contando comida y otros gastos extra) 30 mil pesos por persona, fácil. El noroeste, en cambio, es más ‘piloteable’, sobre todo a nivel gastronómico”, aportó Marchi.

“Un esfuercito, siempre”

Desde Marcelo Giménez Turismo, indicaron que hoy se vende: las agencias tienen trabajo. “Es que la gente hace un esfuerzo siempre, porque entiende que viajar es salud: conocer nuevos lugares, irse en familia, romper con la rutina. Por ahí se endeuda, hace sacrificios, todo con tal de viajar. Y el programa Ahora 12 fue una herramienta más: pagar en 12 cuotas con una tasa del 18 % contra 45 % o más es una buena diferencia. Hubo gente que lo utilizó pero no fue un boom, como se esperaba”, indicaron.

De las concreciones de ventas hasta ahora para el receso invernal, en la venta minorista hubo una gran cantidad de pasajeros que adquirieron paquetes. “Y entre los destinos más elegidos está el noroeste, en distintos formatos y opciones”, añadieron desde esa agencia. E insistieron: “Si la gente tiene ‘una moneda’, viaja. Prefiere descansar con un viajecito antes que comprarse un bien mueble. No es que la situación esté fácil, pero el esfuerzo se hace”. También ayudó el cobro del medio aguinaldo: “Le da más previsibilidad a las familias, y un margen de disponibilidad de plata para utilizar”.

Otros planes de financiamiento

Desde la agencia de turismo Vacaciones Felices, Carolina dio un panorama similar: “Ahora 12 ayuda, pero es una herramienta más. Nosotros tenemos otros planes de financiación que se ajustan a las necesidades de quienes quieren contratar un paquete turístico. Hay algunos pasajeros que, por ejemplo, quieren abonar en menor cantidad de cuotas, no en 12. En estos casos se ofrecen otras líneas para financiar el viaje”.

¿Y los destinos? “Con Cataratas del Iguazú venimos muy bien. Y el norte: Salta, Tucumán, Jujuy, se ha vendido mucho. Las excursiones allí son más baratas. Y Mendoza también viene bien, es un destino muy solicitado para vacacionar. Ocurre que no es un lugar muy caro y tiene nieve, y la gente busca mucho este destino. No es el sur, que sí es más caro y se venden paquetes para esquiar, por ejemplo”, concluyó la representante.

“No se comunicó bien”

Cuando se acerca la temporada alta, la gente ya empieza a averiguar por costos de paquetes. “En nuestro caso, con el programa Ahora 12 no notamos un repunte fuera de lo común en la cantidad de consultas y concreciones de ventas. Incluso, quienes nos llaman no saben que el programa está vigente, y nosotros lo terminamos promocionando. Lo publicitamos los propios operadores. No se comunicó bien desde el Gobierno nacional”, consideró Marchi, de Making Way. “No ha influido en nuevos viajes” para el receso invernal.